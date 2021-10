La catastrophe de Lynyrd Skynyrd de 1977

L’une des plus grandes tragédies de l’histoire du rock a eu lieu le 20 octobre 1977. Trois jours après la sortie d’un album intitulé Street Survivors, Lynyrd Skynyrd ont été impliqués dans le terrible accident d’avion qui a coûté la vie à trois membres du groupe et laissé tous les autres, ainsi que leur équipage, grièvement blessés.

Un Convair CV-300 affrété emmenait le groupe du concert qu’ils venaient de jouer à Greenville, en Caroline du Nord, à leur prochain concert à Baton Rouge, en Louisiane. Un moteur défectueux puis une pénurie de carburant ont conduit le pilote, Walter McCreary, à tenter un atterrissage d’urgence. Mais il a été tué sur le coup avec le chanteur de Skynyrd Ronnie Van Zant, le guitariste Steve Gaines et sa sœur, la choriste Cassie, le copilote et l’assistant du road manager du groupe.

Lynyrd Skynyrd a connu un énorme succès avec ses quatre premiers albums de 1973, bien que le dernier d’entre eux, Gimme Back My Bullets, ait eu des ventes plus modestes que ses prédécesseurs. Street Survivors, enregistré dans des studios en Floride et en Géorgie, a été le premier à présenter le guitariste et chanteur Steve Gaines.

Un single à succès poignant

C’est devenu un album massif, atteignant le sommet de la carrière du groupe au 5e rang aux États-Unis, devenant disque d’or en dix jours et, finalement, double disque de platine. Le LP comportait une reprise de « Honky Tonk Night Time Man » de Merle Haggard et leur a donné un single dans le Top 20 en Amérique avec la composition de Gary Rossington / Ronnie Van Zant « What’s Your Name », l’un des quatre co-écrits sur le disque. .

L’image de couverture de Street Survivors, montrant le groupe sortant d’un incendie, a bien sûr été retirée après le crash, mais elle a été restaurée pour la réédition de luxe de l’album. Skynyrd s’est dissous après la tragédie, mais s’est reformé en 1987, mettant en vedette quatre des survivants du crash et le guitariste Ed King, qui était parti deux ans plus tôt.

