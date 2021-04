La catastrophe de Tchernobyl expliquée: la pire catastrophe nucléaire au monde s’est produite il y a 35 ans aujourd’hui

La catastrophe de Tchernobyl, comme on l’appelle, s’est produite le 26 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl. (Image; REUTERS)

Une ville appelée Pripyat, dans l’Ukraine moderne, a connu l’une des pires catastrophes nucléaires, il y a 35 ans aujourd’hui. La catastrophe de Tchernobyl, comme on l’appelle, s’est produite le 26 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, alors que les techniciens d’un réacteur nucléaire soviétique tentaient d’exécuter une expérience qui ne s’est pas déroulée comme prévu. Aujourd’hui, trois décennies et demie plus tard, les horreurs de la catastrophe continuent de hanter le Pripyat maintenant abandonné et ses environs.

Que s’est-il passé à Tchernobyl?

La catastrophe a eu lieu dans l’unité 4 du réacteur alors qu’une expérience était en cours. Au cours de l’expérience, des techniciens auraient fermé le système de régulation de puissance du réacteur ainsi que d’autres mesures de sécurité d’urgence. En outre, les barres de commande ont été retirées du cœur et le réacteur a été maintenu à une puissance de 7%.

Ces actions des techniciens ainsi que d’autres échecs ont conduit le noyau à devenir incontrôlable par ceux qui dirigent l’expérience. En conséquence, de grandes explosions dans le réacteur ont fait exploser le couvercle en matériau lourd du réacteur. Suivi d’un incendie dans le réacteur en graphite, l’explosion a permis à des matières radioactives de s’écouler dans l’air qui se propagent rapidement dans les zones environnantes.

L’évacuation a suivi

L’Union soviétique a commencé à évacuer des milliers d’habitants de Pripyat et des localités voisines. Certains rapports suggèrent que le nombre de personnes évacuées avoisine les 30 000 personnes. Beaucoup sont restés dans la zone contaminée. Bien que l’Union soviétique aurait tenté de dissimuler l’erreur, les organisations internationales et les pays voisins ont exigé une explication car des radiations ont été détectées dans l’air.

On pense que le nombre de morts résultant de l’explosion initiale se situe entre 2 et 50. Dans les jours et les semaines qui ont suivi la catastrophe, des dizaines de personnes ont signalé une maladie des radiations et beaucoup ont été laissées habiles en raison des radiations graves.

Le rayonnement de la catastrophe de Tchernobyl était plus élevé que celui créé par les bombes atomiques larguées par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki au Japon.

Ville abandonnée

Suite à la catastrophe, Pripyat a été abandonné par les civils puis par ceux qui ont fermé le réacteur. En 1991, la tranche 2 de Tchernobyl a été fermée après un incendie et la tranche 1 a été arrêtée après 1996. La tranche 3 de Tchernobyl est restée opérationnelle jusqu’en 2000, date à laquelle la centrale a été déclassée.

L’Union soviétique a créé une zone d’exclusion après la catastrophe qui s’est étendue sur 4 143 kilomètres carrés. Des hectares de forêts ont été laissés hors de portée humaine en raison des radiations. Beaucoup ont dû abandonner tout ce qu’ils avaient mais sont passés à l’empoisonnement aux radiations qui a entraîné des déformations du bétail, le cancer et d’autres maladies chez les êtres humains. Cependant, Edinburgh Evening News a rapporté que le Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des rayonnements atomiques a conclu que, mis à part quelque 6500 cancers de la thyroïde, «il n’y a aucune preuve d’un impact majeur sur la santé publique attribuable à l’exposition aux rayonnements 20 ans après l’accident.»

À ce jour, il reste une zone d’exclusion où personne n’est autorisé à vivre. Le gouvernement ukrainien autorise cependant les touristes et les scientifiques à pénétrer dans les zones voisines et même dans la ville de Pripyat pendant une période limitée.

