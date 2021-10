la catastrophe du volcan Krakatoa qui a profité au sud-est de l’Espagne

10/01/2021 à 9:05 CEST

L’éruption qui s’est produite en Indonésie a provoqué des changements dans l’atmosphère qui ont provoqué des pluies abondantes dans la péninsule et favorisé son agriculture. C’est un exemple de la capacité des grands volcans à provoquer des changements climatiques globaux.

“L’éruption du volcan Krakatoa a été une bénédiction pour le sud-est”. C’est l’une des conclusions de la recherche publiée dans le Journal of Climatology, préparée par des chercheurs des universités de Murcie et d’Alicante, Salvador Gil-Guirado, Alfredo Pérez Morales et Jorge Olcina, qui ont analysé les effets de l’éruption du Krakatoa. volcan, qui s’est produit à la fin du XIXe siècle en Indonésie, dans la région sud-est de la péninsule espagnole, de Valence à Almeria.

Contrairement aux effets catastrophiques provoqués par des éruptions volcaniques aussi intenses dans les zones directement touchées ou dans les territoires voisins, le sud-est ibérique a bénéficié d’années de fortes pluies et de récoltes abondantes, en raison des changements dans la circulation atmosphérique. Cette altération était due à l’énorme quantité de poussières volcaniques émises par cette éruption dans l’atmosphère et modifiait la circulation du jet stream, élément essentiel de l’atmosphère aux latitudes moyennes.

« Lorsqu’une grande éruption volcanique a lieu sur Terre, les cendres qui sont émises dans l’atmosphère créent un voile qui empêche l’arrivée normale du rayonnement solaire. Les températures moyennes de notre planète chutent un an ou deux après ces grandes éruptions, donnant lieu à des l’apparition des soi-disant « années sans été ». Ce fut le cas, par exemple, lors de la dernière éruption majeure enregistrée, qui était celle du volcan Pinatubo en 1991, lorsque la température de la terre a chuté de 0,25º C cette année-là », explique Jorge Olcina, président de l’Association espagnole des géographes.

La grande éruption du Krakatoa, survenue sur cette île indonésienne, en août 1883, située dans le détroit de la Sonde, entre les îles de Java et de Sumatra, a provoqué la destruction totale de cette île et généré un énorme tsunami qui a été remarqué jusque dans les côtes. de Galice. Au cours des deux années suivantes, des températures anormalement fraîches ont été enregistrées en été en Europe et des phénomènes orageux fréquents, dus à l’altération de la circulation atmosphérique.

Le travail propose comme nouveauté l’étude des effets sur les pluies enregistrées dans les années qui ont suivi l’éruption du Krakatoa dans le sud-est de la péninsule pour démontrer que Ce furent des années de “bonanza” pour l’agriculture dans cette région, en raison de l’abondance des pluies collectées.

Entre 1884 et 1888, aucune prière « pro-pluvia » n’a été enregistrée, un recours des sociétés agraires traditionnelles pour demander la pluie. Au contraire, il y a eu plusieurs épisodes de pluies abondantes et inondations dans différentes villes d’Alicante, Murcie et Almería. Après l’éruption, il y eut plusieurs années de récoltes abondantes de blé, d’huile, de riz, avec une baisse générale des prix ; au contraire, le vin a été affecté par la perte de qualité et la hausse des prix.

Ainsi, les grandes éruptions volcaniques qui altèrent la circulation atmosphérique provoquent le développement de situations plus instables dans la zone méditerranéenne qui favorisent la collecte de pluies abondantes. Cela s’est également produit pour la dernière fois des mois après l’éruption du Pinatubo, en 1993, qui fut une année de précipitations importantes au milieu d’une grande séquence sèche.

Enfin, les auteurs soulignent que les grandes éruptions volcaniques, bien qu’elles provoquent une baisse spécifique de la température terrestre, sur plusieurs mois, ne signifie presque rien dans la tendance générale des températures terrestres. Ceci est particulièrement notable depuis 1980, lorsque certaines grandes éruptions (1985, 1991) n’ont pas réussi à contrecarrer le processus de réchauffement actuel inquiétant dû aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre.

L’archipel du Krakatoa est le nom donné à un groupe d’îles volcaniques, dont beaucoup sont aujourd’hui disparues, situées à Java et Sumatra. Il est situé près de la frontière de ce dernier avec la balle eurasienne. En mai 1983, une série d’éruptions a commencé qui s’est poursuivie jusqu’en août de la même année.

Le 22 décembre 2018, il est devenu actif et a provoqué un tsunami qui a causé la mort de 435 personnes. Les experts ont attribué la série de grandes explosions à une accumulation de vapeur extrêmement chaude. L’hypothèse soutenait que la fracture des parois du volcan avait permis l’entrée de grandes quantités d’eau océanique dans la chambre magmatique, déclenchant un grand tsunami.

Des recherches récentes révèlent que les premières éruptions ont partiellement vidé la chambre magmatique, permettant à de nouveaux matériaux d’entrer à des températures beaucoup plus élevées. Au cours du processus, des gaz ont été générés qui ont augmenté la pression dans la chambre magmatique de manière incontrôlable, ce qui a ajouté à l’effet du mélange entre le magma récent et le magma montant. La combinaison a déchaîné les énergies qui ont causé la catastrophe.

