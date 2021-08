La catastrophe d’un concert de CNN oblige Anderson Cooper et d’autres à tuer le temps d’antenne

in

CNN a passé des semaines à faire le buzz sur “We Love New York: The Homecoming Concert” de samedi, qu’elle prévoyait de diffuser depuis Central Park à New York.

L’événement était censé célébrer la réouverture de la ville après les fermetures de coronavirus.

Au lieu de cela, les performances des plus grands noms de la soirée – dont Paul Simon, Bruce Springsteen et d’autres – ont été annulées car la pluie et les éclairs dangereux avant l’approche de l’ouragan Henri ont incité les organisateurs du concert à interrompre, puis à mettre fin au spectacle.

EARTH, WIND & FIRE VEUT BOOGIE AVEC DUA LIPA AU CONCERT WE LOVE NYC

Le chanteur Barry Manilow était sur scène en train de chanter “Can’t Smile Without You” lorsque le spectacle a été interrompu.

Avec l’arrêt, CNN s’est tourné vers son studio, où Anderson Cooper et d’autres se sont précipités pour tuer le temps d’antenne en attendant de savoir si le concert reprendrait après la tempête.

Ils ont réussi à faire chanter “I Made It Through the Rain” à Manilow par téléphone.

Cooper a également mené une interview en studio à un moment donné avec la légende de la guitare Carlos Santana, qui a partagé son approche du spectacle – et a sans aucun doute envoyé de nombreux téléspectateurs vers leurs dictionnaires.

“Je veux être rayonnante”, a déclaré Santana à Cooper à un moment donné, employant un mot qui signifie “brillant de mille feux” ou “radiant”.

Malgré la déception de la diffusion, les téléspectateurs qui se sont connectés tôt ont pu voir plusieurs stars sur scène, dont Andrea Bocelli, Jennifer Hudson, LL Cool J, Busta Rhymes et Earth, Wind & Fire, selon le New York Post.