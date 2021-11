La catastrophe frappe Denver : Porter sera absent pendant tout le parcours

Les Nuggets sont en crise. Et pas exactement le sport, une partie de l’entité qui souffre. Plutôt pour les raisons, celles si amères, qui les conduisent à une situation de plus en plus compliquée : les blessures. Si il y a quelques mois (parce que ça ne fait que quelques mois) C’est Jamal Murray qui est tombé dans un puits très profond, Maintenant c’est un autre des piliers du système offensif de l’équipe du Colorado qui sera un plus bas à long terme : Michael Porter Jr.. Le présage, star de l’Université, a déjà eu des problèmes physiques dans le passé, mais c’était quand son jeu commençait à être régulier et brillant dans une égale mesure quand a interrompu sa progression méritoire pour faire face au pire du sport.

Sources : L’attaquant de Denver Michael Porter Jr. devrait manquer le reste de la saison en raison d’une opération au dos. Coup dur, mais avec la prolongation de cinq ans de Porter la saison prochaine, lui et les Nuggets adoptent une approche globale de sa santé. – Shams Charania (@ShamsCharania) 29 novembre 2021

La nouvelle, avancée presque simultanément par les deux principaux journalistes de la NBA, Shams Charania et Adrian Wojnarowski, laisse les Nuggets avec un goût absolument aigre dans la bouche. Le projet, qui a atteint la finale de la Conférence Ouest dans la bulle d’Orlando, en 2020Il était sur une voie enviable, et l’acquisition un an plus tard d’Aaron Gordon, couplée à l’amélioration remarquable de Porter, annonçait un avenir à court terme plein de succès. C’est ce dont rêvaient les Nuggets l’an dernier, même avec un ring dont le vivier de candidats était plus important que jamais. Et au revoir, ils ont dit à leurs chances avec la blessure de Murray, qui, en théorie, reviendra entre avril et mai 2022. Quelques dates auxquelles l’équipe s’attendait à avoir tout son effectif… qui a finalement été tordu avec la blessure de Porter. Un nouveau malheur.

Rappelons que le potentiel numéro 1 du repêchage 2018 a été relégué à la 14e place en raison d’une blessure au dos qui l’a maintenu en cale sèche pendant un an. Son retour a été pensé pour changer la dynamique de l’Occident et tout indiquait qu’il en était ainsi, mais les problèmes de dos ne se sont pas arrêtés. La première année, il n’a pas fait ses débuts, ce qu’il a fait dans la bulle. Le passé il est passé à 19 points par match et a commencé à montrer des signes de vrai talent, en plus d’exercer une légère amélioration en défense, son talon d’Achille notamment. Cependant, l’attaquant a de nouveau rechuté et, après avoir signé très récemment un contrat de 207 millions de dollars sur 5 ans, les Nuggets sont partisans du conservatisme et ne le forcent pas dans une saison où ils ont peu d’options et au cours de laquelle Porter n’a disputé que 9 matchs.