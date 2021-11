La cathédrale Notre-Dame critiquée pour les plans de reconstruction la transformant en «parc à thème réveillé»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les critiques dénigrent la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, accusant les rénovateurs d’avoir transformé l’église vieille de 850 ans en un « parc à thème réveillé ».

Dans le cadre des nouveaux plans de reconstruction de l’église ravagée par le feu, des confessionnaux, des autels et plusieurs sculptures classiques seront remplacés par des peintures murales d’art, des effets sonores et lumineux et une place pour des « espaces émotionnels », selon le Telegraph.

La fumée s’élève alors que le feu engloutit la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. (REUTERS/Benoit Tessier)

Les visiteurs pourront également parcourir un « sentier de découverte » qui diffuse des écritures sur les murs dans une variété de langues, dont le chinois mandarin.

L’un des sanctuaires de la nouvelle église serait dédié à l’environnement.

La cathédrale Notre-Dame est photographiée à Paris, le dimanche 22 décembre 2019. (AP Photo/Thibault Camus)

« C’est comme si Disney entrait dans Notre-Dame », a déclaré au Telegraph l’architecte parisien primé Maurice Culot. « Ce qu’ils proposent de faire à Notre-Dame ne serait jamais fait à l’abbaye de Westminster ou à Saint-Pierre de Rome. C’est une sorte de parc à thème et très enfantin et trivial compte tenu de la grandeur du lieu. »

L’église catholique affirme que les rénovations rendront le bâtiment accessible et compréhensible pour les gens du monde entier. Un critique a répliqué que les rénovations transformeraient l’église en un « Disneyland politiquement correct ».

« Pouvez-vous imaginer que l’administration du Saint-Siège autorise quelque chose comme ça dans la chapelle Sixtine ? » a déclaré une source senior ayant accès aux plans proposés. « Ce serait inimaginable. Nous ne sommes pas dans un espace vide ici.

Un pigeon survole la cathédrale Notre-Dame de Paris, le vendredi 19 avril 2019. La reconstruction de Notre-Dame, la cathédrale parisienne vieille de 800 ans dévastée par un incendie, coûtera des milliards de dollars alors que les architectes, les historiens et les artisans travaillent à la préservation du monument médiéval . (AP Photo/Thibault Camus)

« C’est le politiquement correct devenu fou », a ajouté la source. « Ils veulent faire de Notre-Dame une salle d’exposition liturgique expérimentale qui n’existe nulle part ailleurs, alors qu’elle devrait être un repère où le moindre changement doit être traité avec la plus grande prudence. »

La cathédrale a été presque entièrement détruite par un incendie dévastateur en avril 2019, et des centaines de millions de dollars ont été donnés pour la reconstruire. Le président français Emmanuel Macron a fixé un objectif de 2024 pour permettre aux visiteurs d’entrer.