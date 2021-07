La causalité se dissipe dans le monde quantique

in

Depuis un peu plus d’une décennie, les physiciens étudient un phénomène étrange dans le monde quantique. À très petite échelle, l’ordre temporel entre les différents événements peut ne pas toujours être bien défini.

La physique quantique décrit le monde microscopique avec une précision impressionnante. Ses prédictions n’ont jamais été contredites par l’expérience. Mais il est aussi célèbre pour ses raretés.

En fait, les objets microscopiques se comportent de manière contre-intuitive. Premièrement, ses propriétés (comme sa position et sa vitesse) ne peuvent parfois prendre que certaines valeurs très précises.

Pour faire une analogie avec notre monde macroscopique, tout se passe comme si, lorsqu’on se déplace en ligne droite, on ne peut se déplacer que par “sauts” d’un mètre, sans jamais pouvoir avoir une position intermédiaire.

Deuxièmement, deux entités peuvent s’influencer en étant séparées par de grandes distances, à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière.

Troisièmement, certains objets ont des propriétés (telles que leur position ou leur vitesse) qui se trouvent dans des “superpositions quantiques” de différentes valeurs.

Que signifie, pour un objet, être dans une « superposition » de plusieurs positions ? L’objet n’est nulle part ? Partout à la fois ? Ces questions ont animé les physiciens et les philosophes depuis des décennies.

Cependant, au cours de la dernière décennie, de nouvelles découvertes sont apparues qui font passer la complexité du problème à un niveau supérieur.

Les travaux de physiciens dispersés dans le monde indiquent que, lorsque deux événements se produisent dans le monde quantique, l’ordre temporel entre ces événements est parfois indéfini.

À notre échelle, il est toujours possible de dire si une personne a d’abord éternué avant de s’excuser, ou l’inverse. Cependant, la physique quantique semble indiquer qu’à petite échelle, il se peut parfois qu’aucune de ces deux possibilités ne soit correcte.

La vérité est que l’ordre temporel entre les différents événements est fortement lié aux relations causales. En fait, une cause doit toujours précéder son effet. Par conséquent, si l’ordre temporel entre les différents événements n’est pas défini, la même chose pourrait également se produire avec leur ordre causal.

Comment donner un sens à un monde dans lequel les choses ne se déroulent pas dans un ordre bien défini ? Cette question est un défi pour les philosophes des sciences. Des réponses audacieuses seront sans aucun doute proposées, et nous devrons peut-être même accepter une remise en question profonde de notre vision du monde physique.

On peut observer des ordres causaux indéfinis en laboratoire, par exemple grâce au “quantum switch”, un dispositif expérimental très particulier qui a été réalisé à plusieurs reprises.

Détaillons une de ces réalisations expérimentales, dans laquelle chacun des deux chercheurs effectue une action sur la même particule de lumière, appelée photon. Ces manipulations consistent, par exemple, à modifier une propriété de ce photon, que l’on appelle « mode spatial & rdquor ;.

L’ordre dans lequel les deux opérations se produisent est déterminé, non par les scientifiques eux-mêmes, mais par la valeur d’une autre propriété du photon, appelée « polarisation ».

Lorsque la polarisation du photon est dans une « superposition quantique » de deux valeurs différentes, et après qu’un troisième expérimentateur a mesuré cette polarisation à la fin de l’expérience, ce qui s’est passé ne peut être décrit.

Il est impossible de le décrire, ni en faisant passer la manipulation du photon en premier avant d’être envoyé au second chercheur, ni en changeant l’ordre causal dans l’autre sens.

Cette enquête intrigante n’en est qu’à ses débuts. Il permettra d’étudier le comportement des relations temporelles ou causales à très petite échelle, dans le monde quantique.

Il est important de donner un sens à l’absence d’ordre temporel ou causal entre les événements. En fait, l’ordre des événements à travers le temps (et l’espace) constitue la base sur laquelle les humains construisent leur compréhension de tout.

Par exemple, lorsqu’un objet se brise après une chute, on l’explique par son impact avec le sol, après avoir suivi une trajectoire précise dans l’air.

De même, l’histoire de l’humanité est racontée à travers le développement d’une succession continue d’événements qui se sont produits dans diverses parties du monde, à des moments très précis.

Pour maintenir nos méthodes de raisonnement classiques, nous devons donc comprendre ce qu’il advient des notions de temps et d’espace dans le monde quantique. Il faut aussi donner un sens à son absence possible.

Pour répondre à ces questions, certains philosophes et physiciens considèrent par exemple que le futur peut influencer le passé. D’autres entretiennent l’idée que le temps et l’espace ne peuvent être que le « sous-produit » de phénomènes plus fondamentaux, dont la nature n’a pas encore été comprise.

Enfin, la découverte du “commutateur quantique” et des ordres causaux indéfinis pourrait bien s’avérer utile dans le domaine de l’informatique quantique et pour le développement de futurs “ordinateurs quantiques” d’un nouveau type.

En fait, l’existence de ces phénomènes pourrait être utilisée pour faire de nouveaux développements. Ils pourraient également permettre d’effectuer certains calculs plus efficacement qu’avec des ordinateurs quantiques plus classiques. Ainsi, les recherches récentes en physique quantique promettent de possibles révolutions, à la fois philosophiques et technologiques.

Laurie Letertre est doctorante en philosophie de la physique à l’Université Grenoble Alpes (UGA). est

Image du haut : Stan Bonnar, Flickr.

