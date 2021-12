La cause de la mort de Diego Armando Maradona ajoute un huitième prévenu

30/11/2021 à 17:29 CET

Les procureurs enquêtant sur le la mort de Diego Armando Maradona a ajouté un huitième prévenu pour « homicide simple avec intention éventuelle » et ils l’ont sommé de se présenter pour une déclaration d’enquête, selon ce que des sources judiciaires ont confirmé à Efe mardi.

Le nouveau prévenu est le médecin clinicien Pedro Di Spagna, qui avait été engagé pour s’occuper de Maradona lors du confinement à domicile qui a précédé sa mort, et que les procureurs accusent d’avoir vu le patient seulement deux fois et n’ayant pas rempli les devoirs de leur fonction. Les membres du parquet ont demandé à Di Spagna d’enquêter sur le le 20 décembre prochain et a demandé au juge des garanties de l’affaire, Orlando Diaz, de lui interdire de quitter le pays, selon les sources.

Di Spagna rejoint les autres sept accusés dans l’affaire: le neurochirurgien Leopoldo Luque, la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Díaz, le médecin qui a coordonné les soins à domicile Nancy Forlini, la coordinatrice des infirmières Mariano Perroni et les infirmières Ricardo Omar Almirón et Dahiana Gisela Madrid.

Les huit personnes liées aux soins médicaux de Maradona font l’objet d’une enquête pour « homicide simple avec intention éventuelle » visant à déterminer si les soins de l’ancien footballeur étaient déficients. Ce crime prévoit une peine de 8 à 25 ans de prison.

Maradona est décédé à l’âge de 60 ans et l’autopsie du corps de l’ancien capitaine et ancienne équipe nationale argentine a déterminé qu’il était décédé des suites d’une « dème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée ». Il a également découvert une « cardiomyopathie dilatée » dans son cœur.

Un an après la mort de Maradona

Le champion du monde 1986 au Mexique souffrait de problèmes d’addiction à l’alcool, avait été admis dans une clinique de La Plata le 2 novembre 2020 pour anémie et déshydratation et, un jour plus tard, avait été transféré dans un sanatorium local à Buenos Aires d’Olivos, où il était opéré d’un hématome sous-dural par une équipe dirigée par Luque. Le 11 novembre, il est sorti de l’hôpital et a déménagé dans une maison d’un quartier privé à la périphérie de Buenos Aires, où il est décédé le 25 novembre 2020.