La cause de la mort de l’acteur Daniel Mickelson révélée

Daniel MickelsonLa cause du décès de a été déterminée près de trois mois après sa mort à l’âge de 23 ans.

La star montante d’Hollywood, qui était le frère aîné du mannequin Meredith Mickelson, est décédé des suites d’une toxicité au fentanyl et à la cocaïne le 4 juillet, a confirmé le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles à E! Nouvelles.

Le mode de mort de l’acteur a été jugé accidentel par les autorités.

Au cours du week-end du 4 juillet, Meredith a annoncé sur Instagram la nouvelle du décès de son frère et s’est souvenue de sa vie avec un hommage émouvant.

“Mon cœur est brisé et écrire cela me semble si mal et je ne sais même pas quoi dire”, a commencé la légende de la mannequin de 22 ans le 5 juillet, à côté d’une photo d’elle-même lorsqu’elle était enfant. “Hier, j’ai perdu mon frère, mon meilleur ami et l’autre moitié de mon cœur.”

Elle a poursuivi: “Il n’y avait personne que j’aimais plus sur cette terre. Il n’y a pas de mots qui puissent lui rendre justice que je puisse écrire.”