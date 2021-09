La cause de la mort de l’acteur et mannequin Daniel Mickelson révélée

La cause du décès de Daniel Mickelson a été déterminée après la mort tragique de l’acteur et mannequin d’une overdose le 4 juillet à l’âge de 23 ans. Le médecin légiste du comté de LA a déterminé que la mort de Mickelson était due à la toxicité du fentanyl et de la cocaïne dans ce qui a été considéré comme un accident , a rapporté Entertainment Tonight mardi. Mickelson est apparu précédemment dans le film 2019 The Killer Clown Meets the Candy Man et la série Mani.

Le décès de Mickelson a été annoncé pour la première fois par sa sœur, la mannequin Meredith Mickelson, qui a partagé la nouvelle avec une photo des deux enfants le 5 juillet. dire. Hier, j’ai perdu mon frère, mon meilleur ami et l’autre moitié de mon cœur. Il n’y avait personne que j’aimais plus sur cette terre”, avait-elle écrit à l’époque. “Il n’y a pas de mots qui puissent lui rendre justice que je puisse écrire. Le connaître, c’était l’aimer.” Appelant son frère “le plus heureux des smileys les plus brillants qui existent”, Meredith a poursuivi qu’elle était “si heureuse que Dieu m’ait choisie pour être sa sœur pour toute sa vie incroyable”.

Dans son histoire Instagram le lendemain, le mannequin, 22 ans, a juré dans un message à son frère “d’apporter ton sourire à travers le monde et de répandre ton amour dans chaque personne de ma vie”. La mort de Mickelson a été pleurée par plusieurs célébrités, dont Paris Hilton, Amelia Hamlin, Patrick Schwarzenegger et Kaia Gerber. La fille de Cindy Crawford s’est rendue sur les réseaux sociaux pour pleurer sa défunte amie, partageant des souvenirs d’une journée qu’ils ont passée à trouver leur “propre langage secret”, ils ont continué à se parler chaque fois qu’ils se sont retrouvés face à face.

“Je souhaite que nous puissions y retourner. Je souhaite que nous parlions toujours dans des phrases qui ont probablement agacé tout le monde mais nous ont fait craquer à chaque fois”, a-t-elle poursuivi. “J’aurais aimé être encore assis sur le sol de ma salle de bain FaceTiming, car c’était le seul endroit où j’avais le wifi et je ne voulais jamais manquer un appel de ta part. Merci d’être la raison de tant de rires et de bonheur dans le monde. Ce ne sera pas pareil sans toi ici. Je t’aime Daniel.”