La cause de la mort de l’auteur-compositeur country Tom T. Hall révélée

La cause du décès de la légende de la musique country Tom T. Hall a été révélée cette semaine, plus de cinq mois après sa mort. La mort de l’auteur-compositeur a été considérée comme un suicide, selon un rapport d’autopsie obtenu par PEOPLE. Hall était surtout connu pour apporter un sens de l’humour à ses paroles et a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2008.

Hall est décédé à son domicile de Franklin, Tennessee, le 20 août 2021, a déclaré son fils, Dean Hall, à l’époque sans donner de cause de décès. Le rapport du médecin légiste du comté de Williamson montre qu’un appel au 911 a été passé à 11 h 15 ce jour-là. Après l’arrivée des ambulanciers paramédicaux sur les lieux, sa mort a été confirmée à 11h33 « en raison de blessures évidentes », indiquent les documents.

Hall était un chanteur et auteur-compositeur country bien-aimé qui a gagné le surnom de « The Storyteller ». Les chansons les plus connues du musicien né dans le Kentucky sont « I Like Beer », « That’s How I Got to Memphis » et « Harper Valley PTA ». Lorsque Jeannie C. Riley a sorti un enregistrement de « Harper Valley PTA » en 1968, il est devenu un succès retentissant et a remporté des nominations aux Hall Grammy pour la meilleure chanson country et la chanson de l’année.

Hall a marqué huit singles numéro un sur le palmarès Hot Country Songs, en commençant par « A Week in a Country Jail ». Il a continué à enregistrer jusqu’en 1986. Il n’a jamais sorti « That’s How I Got to Memphis » en tant que single lui-même, mais c’est devenu un standard country. Bobby Bare et Deryl Dodd ont tous deux marqué des succès avec la chanson. En 1972, Hall a remporté un Grammy pour les meilleures notes d’album pour son album Greatest Hits. Il est membre du Kentucky Music Hall of Fame et a rejoint le Grand Ole Opry en 1971. Sa femme, l’auteur-compositeur Dixie Hall, est décédée en janvier 2015 à l’âge de 80 ans.

« Peu de gens pourraient raconter une histoire comme Tom T. Hall », a déclaré à Variety Sarah Trahern, PDG de la Country Music Association, après la mort de Hall l’année dernière. « En tant que chanteur, auteur-compositeur et instrumentiste, il était l’un de ces artistes à triple menace qui ont continué à avoir un impact sur la prochaine génération. Je me souviendrai toujours d’avoir grandi en écoutant la musique de Tom T. avec mon père, qui était un grand fan de bluegrass et country. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.