La cause de la mort de Robert Durst révélée

Robert Durst est décédé à l’âge de 78 ans d’un arrêt cardiaque quelques mois seulement après que l’héritier immobilier de New York a été reconnu coupable par un jury californien du meurtre de son ami Susan Berman dans une fusillade de style exécution à son domicile du comté de Los Angeles en décembre 2000.

Durst est décédé à l’hôpital général de San Joaquin après un arrêt cardiaque, avocat Puce Lewis a déclaré au New York Times.

« Monsieur. Durst est décédé tôt ce matin alors qu’il était sous la garde du service correctionnel de Californie », a déclaré Lewis. « Nous comprenons que sa mort était due à des causes naturelles associées à une litanie de problèmes médicaux que nous avions signalés à plusieurs reprises au tribunal au cours des deux dernières années. »

Durst a été condamné le 14 octobre 2021 à la prison à vie.

Lors de la détermination de la peine, le juge de première instance Mark Windham abattu au moins 15 réclamations de la défense d’erreur juridique.

« Il existe des preuves accablantes de culpabilité », a déclaré le juge tout en rejetant les plaintes de l’équipe juridique de Durst sur la façon dont le procès s’était déroulé.

Quelques jours seulement après l’audience de détermination de la peine, Dick DeGuérin, l’un des avocats de la défense de Durst, a déclaré que son client avait « des difficultés à respirer et qu’il avait des difficultés à communiquer » en raison d’un diagnostic de COVID-19.

« Je peux confirmer que nous avons été informés que M. Durst a été testé positif pour Covid », a écrit l’avocat de la défense dans un e-mail à Law&Crime à l’époque. « De plus, j’étais très préoccupé par son état jeudi devant le tribunal. Il avait des difficultés à respirer et à parler et avait l’air pire que je ne l’ai jamais vu. Son état s’est régulièrement détérioré au cours de l’essai, comme l’avait prédit notre médecin-conseil. Je suis également inquiet pour tous ceux qui sont entrés en contact avec lui jeudi, en particulier l’équipe de la défense et le personnel du tribunal.

Malgré la santé apparemment défaillante de Durst sur plusieurs fronts, les autorités du comté de Westchester, dans l’État de New York, ont obtenu un acte d’accusation devant le grand jury le 1er novembre, qui alléguait que Durst avait tué sa femme. Kathleen « Kathie » McCormack Durst, 29 ans, fin janvier 1982. Maintenant que Durst est décédé, il va de soi que justice ne sera jamais rendue dans le cas de Kathie.

Law&Crime a contacté le bureau du procureur du comté de Westchester pour commentaires.

Le moment de la mort de Durst est important pour une autre raison : parce qu’il est décédé alors que son appel de la condamnation californienne était en cours, cette condamnation n’était pas définitive en vertu de la loi californienne. Cela s’est également produit initialement dans le Massachusetts après celui d’Aaron Hernandez décès.

Lors d’un témoignage à grand succès lors de son procès criminel en Californie, Durst a admis avoir menti pendant deux décennies au sujet de la soi-disant note de «cadavre» qui a conduit des policiers de Beverly Hills au corps de Susan Berman.

Pendant des années, Durst a insisté sur le fait que seul le vrai tueur aurait pu écrire la note. Après avoir omis de remettre en question l’analyse d’un expert en écriture, Durst a déclaré aux jurés qu’il se trouvait en fait chez Berman ce jour fatidique du 23 décembre 2000 – et a envoyé le court message, notamment en orthographiant Beverly comme « Beverley ».

La note tire son nom du fait qu’elle ne contient que le mot «cadavre» et l’adresse où les autorités ont trouvé les restes de Berman.

« Vous avez menti à ce sujet pendant des années ? » demanda Dick DeGuerin.

« Oui, » répondit Durst.

« Pourquoi? » insista l’avocat.

« Parce que c’est une chose difficile à croire », a déclaré Durst, se référant à son affirmation selon laquelle il l’avait écrit mais n’était pas le tueur. « Je veux dire, j’ai du mal à y croire moi-même. »

Durst n’a pas simplement raconté une histoire différente pendant des années. Il a déclaré aux producteurs du documentaire de HBO The Jinx que seul le vrai tueur aurait pu écrire la note et que cette personne avait pris un « gros risque » en le faisant.

Le jury californien qui a déclaré Robert Durst, 78 ans, coupable de meurtre au premier degré, a également conclu que Durst attendait à Beverly Hills avant de tuer sa meilleure amie de 55 ans, Susan Berman, en 2000 parce qu’elle était témoin de un crime. Les procureurs de Los Angeles ont déclaré depuis le début que Berman savait que Durst avait tué Kathie en 1982, Berman prétendant même être Kathie en appelant la faculté de médecine de la femme disparue après sa disparition. Les procureurs ont également souligné un aveu qu’ils ont dit que Durst avait donné à son ancien ami commun et à celui de Berman. Nathan « Nick » Chavin.

« C’était [Susan] ou moi », a déclaré Durst, selon le témoignage de Chavin. « Je n’avais pas de choix. »

L’accusation a en outre déclaré que Durst, après avoir tué Berman, avait tué son voisin du Texas. Morris noir en 2001 parce qu’il craignait que le procureur du comté de Westchester Jeanine Pirro était en train de le chercher.

« Je me cachais de Jeanine Pirro », a admis Durst.

Les procureurs ont déclaré que Durst avait tué Black pour avoir découvert l’identité de Durst, puis découpé le cadavre de la victime.

Durst a été acquitté du meurtre de Black en 2005 après avoir affirmé avoir accidentellement tué l’homme en état de légitime défense lors d’une bagarre pour une arme à feu. Durst n’a été condamné que pour avoir démembré le corps de Black.

