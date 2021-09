La cause de la mort de Trevor Moore révélée à la suite du décès de la bande dessinée U Know des enfants les plus blancs

La cause du décès de Trevor Moore a été révélée et, apparemment, le comédien est décédé tragiquement à son domicile. Une enquête policière a révélé que Moore était tombé du balcon à l’étage de sa maison, souffrant de blessures à la tête. On ne sait toujours pas si la chute était accidentelle ou intentionnelle. Les responsables disent avoir répondu à un appel chez Moore le 7 août à 2h30 du matin, où ils ont découvert que Moore ne répondait pas dans la cour de sa maison. Il a été déclaré mort par les ambulanciers sur place. Il avait 41 ans.

“Nous sommes dévastés par la perte de mon mari, de mon meilleur ami et du père de notre fils. Il était connu comme écrivain et comédien par des millions de personnes, et pourtant pour nous, il était simplement le centre de notre monde entier”, a déclaré l’épouse de Moore, Aimee. Carlson a fait part de son décès dans un communiqué. “Nous ne savons pas comment nous allons continuer sans lui, mais nous sommes reconnaissants pour les souvenirs que nous avons et qui resteront avec nous pour toujours. Nous apprécions l’effusion d’amour et de soutien que nous avons reçu de tout le monde. C’est un perte tragique et soudaine et nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période de deuil.”

Aucune note de suicide n’a été laissée sur les lieux, mais on pense que l’alcool était en cause. TMZ rapporte que des bouteilles vides ont été trouvées dans la maison. Le médecin légiste de Los Angeles n’a pas encore publié les rapports de toxicologie, mais une fois les rapports établis, le bureau révélera la cause complète du décès.

Le créateur de Whitest Kids U Know a reçu une immense quantité de messages de fans en deuil ainsi que de ses camarades de casting après son décès. Le mois dernier, ses quatre membres de la distribution, Zach Cregger, Sam Brown, Timmy Williams et Darren Trumeter, ont partagé des souvenirs émotionnels et quelques larmes avec leurs supporters via la diffusion en direct de Twitch. “Cela a beaucoup compté pour moi – et je sais que cela a beaucoup compté pour la famille de Trevor – de voir l’effusion dans cette communauté d’amour, et tout ça”, a déclaré Cregger. “Cela a vraiment signifié beaucoup. Je vais probablement pleurer … Merci les gars pour tous vos messages … Je l’ai déjà dit, mais Trevor a vraiment ressenti l’amour de vous les gars, cette communauté. Il n’était pas qu’une chose à sens unique pour lui.”