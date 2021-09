La cause de la mort du bassiste cynique Sean Malone révélée

CYNIQUE a partagé un hommage touchant au bassiste décédé Sean Malone, décédé le 7 décembre 2020. Pour commémorer Malonel’héritage de, CYNIQUE a publié une performance enregistrée de la chanson jamais entendue auparavant “Intégral” dans lequel Malone joue de la basse fretless. “Intégral” a été initialement publié en tant que guitare solo et piste vocale sur CYNIQUE‘s “Re-Tracé” EP.

En outre, CYNIQUE membre fondateur et guitariste Paul Masvidal a partagé la déclaration suivante : « Puisque mon ami et CYNIQUE compagnon de groupe Sean Maloneest décédé fin 2020, de nombreuses personnes ont publiquement spéculé sur les circonstances de sa mort et m’ont contacté en privé. J’ai gardé le silence alors que j’ai surmonté mon chagrin et par respect pour Malonela vie privée de. Les questions et les rumeurs ont persisté, alors je veux partager ce que je peux avec les nombreux fans dont il a si profondément touché la vie et qui cherchent à clore.

« Le 7 décembre 2020, Malone a été retrouvé mort par suicide à Largo, en Floride, où sa mère avait vécu. Elle souffrait depuis un certain temps avant sa mort en 2018 ; Malone avait été son seul soignant pendant sa dernière année difficile. Puis, en janvier 2020, nous avons soudainement perdu notre camarade de groupe Sean Reinert. Combiné à la perte de sa mère, ce fut un double coup dur émotionnel qui a frappé Malone dur.

“Après la mort de sa mère, nous avons souvent parlé, nous avons longuement discuté du chagrin, de la perte et de l’avenir de CYNIQUE. j’ai exhorté Sean de déménager en Californie et de vivre avec moi afin qu’il puisse se remettre sur pied et repartir à neuf, et il l’a fait. J’ai remarqué une vigueur retrouvée dans Malone Je n’avais pas vu avant. Il était ravi d’être à nouveau dans le monde, nous travaillions sur de la nouvelle musique et il a même commencé à enseigner la basse en privé. Puis vint la pandémie. Tout s’est arrêté et aussi Malone. Sa douleur et sa souffrance ont réapparu et sa lumière a commencé à faiblir.

“Les choses ont pris une tournure inattendue. Tard une nuit de début d’été, il a disparu. Je l’ai appelé, lui ai laissé des messages, envoyé des SMS, envoyé des e-mails, contacté les personnes disparues et tous ceux que nous avions en commun, mais personne n’avait rien entendu. Il n’y a eu aucune réponse. Il Mon espoir qu’il se regroupait en privé et qu’il revienne sain et sauf s’est transformé en chagrin d’amour le 7 décembre.

“Alors que je partage cette triste nouvelle de sa mort, je veux célébrer sa vie en partageant l’un de ses moments les plus beaux et lyriques jamais enregistrés, et que ses fans n’ont pas encore entendu. Quelques années après la sortie de CYNIQUE‘s ‘Re-Tracé’ PE, Sean Malone basse fretless enregistrée sur cette guitare solo et piste vocale intitulée « Integral ». Voici une vidéo célébrant son jeu, et une transcription complète en son honneur ainsi que le fichier de la chanson à télécharger.

“Je suis reconnaissant de pouvoir partager cette vidéo avec vous maintenant, et je partagerai des détails sur la nouvelle musique dans les semaines à venir. Veuillez célébrer le génie et le talent transcendant qui a été Sean Malone. En savoir plus sur sa vie fascinante, ses passions uniques et ses réalisations à son Wikipédia page.

« En guise d’acte de soutien, et en l’honneur du Mois de sensibilisation à la prévention du suicide, je vous invite à faire un don comme vous le souhaitez pour le ‘Intégral’ téléchargement de la chanson qui comprend une transcription guitare/basse de la chanson et un instrumental (pas de mixage de basse) pour que les autres musiciens puissent jouer avec. 50% des bénéfices seront partagés avec des organisations de prévention du suicide Écrire l’amour dans ses bras (TWLOHA) et Le projet Trevor. Le reste servira à financer un documentaire sur la vie et l’art de Malone et Reinert.

“Avec amour et courage, Paul Masvidal“.

Pour contribuer, rendez-vous à cet endroit.

TWLOHA est un mouvement à but non lucratif dédié à la présentation de l’espoir et à la recherche d’aide pour les personnes aux prises avec la dépression, la toxicomanie, l’automutilation et le suicide. TWLOHA existe pour encourager, informer, inspirer et investir directement dans le traitement et le rétablissement.

Le projet Trevor est le principal organisme national offrant des services d’intervention en cas de crise et de prévention du suicide aux jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers et en questionnement (LGBTQ) de moins de 25 ans.