Sous le pont, la cause du décès de la star méditerranéenne, le capitaine Mark Howard, a été publiée. Un rapport du médecin légiste obtenu lundi par E! News a déterminé que la star de Bravo était décédée à l’âge de 65 ans des suites d’une maladie cardiovasculaire hypertensive avec alcoolisme chronique répertorié comme cause contributive. Son mode de mort était déterminé comme étant naturel.

Les fans de Under Deck Med ont pleuré la mort de Howard lorsque la nouvelle de son décès a éclaté le 27 octobre. Helming the Ionian Princess en 2016, Howard est apparu dans la saison 1 du spin-off de Below Deck qui lancerait une autre émission Bravo à succès. Le réseau a déclaré qu’il « faisait toujours partie de la famille Bravo » dans un communiqué à l’époque.

« Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis du respecté capitaine Mark Howard », indique le communiqué. « En tant que capitaine de la première saison de Under Deck Med, on se souviendra toujours de lui pour ses nombreuses contributions et son mentorat et fera toujours partie de la famille Bravo. »

De nombreux membres de la famille Under Deck ont ​​également partagé leurs souvenirs d’Howard en hommage, avec une ancienne co-star partageant des photos de ses jours dans l’émission, « RIP Captain Mark Howard. Vous étiez une joie d’être autour. » Hannah Ferrier a ajouté : « Repose en paix mon ami. Tu étais un grand capitaine, ami et collègue. Toujours le gentleman. Tu vas nous manquer. »

Le ragoût de la saison 1 Julia d’Albert Pusey a également revu son temps avec Howard alors qu’il faisait partie de l’équipage de Ionian Princess de la première année de Under Deck Med. « Où va le temps ?! C’était en 2016. Aujourd’hui, j’ai pensé que vous ne pouvez pas prendre la vie pour acquise », a-t-elle écrit à côté d’une photo d’équipage sur son histoire Instagram à l’époque. « Toujours sous le choc de la nouvelle du décès du capitaine Mark !

Le capitaine Sandy Yawn, qui deviendra éventuellement le capitaine de Under Deck Med après le passage de Howard dans la série, a également rendu hommage à son prédécesseur. « Une si triste nouvelle. Quand je l’ai rencontré, j’ai ressenti une telle gentillesse. GodSpeed ​​Captain Mark », a-t-elle tweeté aux côtés d’un emoji au cœur brisé en entendant la nouvelle.