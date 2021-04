La cause du crash de Tiger Woods a été trouvée, les responsables ne la révéleront pas ⋆ .

Le shérif du comté de Los Angeles a déclaré que les détectives avaient déterminé ce qui avait causé Tiger Woods de faire planter son SUV le mois dernier dans le sud de la Californie, mais a refusé mercredi de publier des détails, invoquant des problèmes de confidentialité non spécifiés pour la star du golf.

Woods a subi de graves blessures lors de l’accident du 23 février lorsqu’il a frappé une médiane surélevée vers 7 heures du matin à Rolling Hills Estates, juste à l’extérieur de Los Angeles. Le SUV Genesis qu’il conduisait a traversé deux voies venant en sens inverse et a déraciné un arbre dans une descente qui, selon la police, est connue pour ses épaves. Woods se remet de plusieurs chirurgies en Floride.

Shérif Alex Villanueva a été critiqué pour ses commentaires sur l’accident, le qualifiant de «purement accidentel» et affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de dépréciation. Woods a déclaré aux députés qu’il ne savait pas comment l’accident s’était produit et qu’il ne se rappelait pas avoir conduit.

Il était inconscient lorsqu’un témoin s’est approché pour la première fois du SUV mutilé. L’adjoint d’un shérif a déclaré que l’athlète semblait plus tard sous le choc, mais qu’il était conscient et capable de répondre à des questions de base.

Dans cette photo du 23 février 2021, un véhicule repose sur le côté après un accident de retournement impliquant le golfeur Tiger Woods, à Rancho Palos Verdes, en Californie, dans la banlieue de Los Angeles.

Les enquêteurs n’ont pas demandé de mandat de perquisition pour les échantillons de sang de Woods, qui pourraient être soumis à un dépistage de drogues et d’alcool. En 2017, Woods s’est rendu dans une clinique pour obtenir de l’aide dans le traitement des médicaments sur ordonnance après une accusation pour DUI dans son État d’origine, la Floride.

Les détectives, cependant, ont obtenu un mandat de perquisition pour l’enregistreur de données du SUV Genesis GV80 2021, connu sous le nom de boîte noire. Villanueva n’a pas dit mercredi quelles données avaient été récupérées dans la boîte noire.

« Une cause a été déterminée, l’enquête est terminée », a déclaré Villanueva lors d’un événement en direct sur les réseaux sociaux mercredi.

Villanueva a affirmé que les enquêteurs avaient besoin de l’autorisation de Woods – qui avait précédemment appelé son yacht «Confidentialité» – pour rendre publiques des informations sur l’accident.

«Nous avons contacté Tiger Woods et son personnel», a déclaré Villanueva. «Il y a des problèmes de confidentialité lors de la divulgation d’informations sur l’enquête, nous allons donc leur demander s’ils renoncent à la confidentialité et nous pourrons alors publier une publication complète sur toutes les informations concernant l’accident.»

Agent Woods chez Excel Sports, Mark Steinberg, n’a pas répondu à un e-mail sollicitant un commentaire mercredi.

« Nous avons tout le contenu de la boîte noire, nous avons tout », a déclaré Villanueva. «Il est complété, signé, scellé et livré. Cependant, nous ne pouvons pas le publier sans l’autorisation des personnes impliquées dans la collision. »

Quelques heures après l’événement sur les réseaux sociaux, le département du shérif a publié un message sur Twitter disant que la publication de ces rapports relève du code du véhicule de la Californie.

«Lorsque nous le pourrons, nous avons l’intention de divulguer les informations apprises lors de l’enquête sur la collision routière» qui impliquait Woods, a déclaré le tweet.

Tiger Woods regarde son coup de départ sur le premier trou lors du premier tour du tournoi de golf du championnat PNC à Orlando, en Floride, dans cette photo d’archive du 19 décembre 2020. (AP Photo / Phelan M. Ebenhack, dossier)

La section du code d’état citée par le département du shérif ne régit pas la divulgation des informations en dehors des soi-disant «rapports d’accident». Il dit que ces rapports doivent être confidentiels, mais peuvent être divulgués «à toute personne qui pourrait y avoir un intérêt légitime».

Greg Risling, un porte-parole du procureur du comté de Los Angeles, a déclaré mercredi dans un courriel qu’aucune plainte pour crime ou délit contre Woods n’avait été déposée auprès du bureau du procureur du district concernant l’accident.

La déclaration de Villanueva sur les problèmes de confidentialité n’avait pas de sens pour Joseph Giacalone, professeur au John Jay College of Criminal Justice et sergent à la retraite du département de police de New York, qui a critiqué la réponse du shérif à l’incident de Woods depuis le début.

«Je ne pense pas avoir jamais vu un département demander une telle permission», a-t-il déclaré. «Que se passe-t-il si ses avocats disent » non, vous ne pouvez pas l’envoyer maintenant « . Et puis, où cela nous laisse-t-il?

Giacalone a déclaré qu’il était peu probable que les députés auraient demandé la permission de victimes non célèbres dans des accidents similaires pour divulguer des informations.

Si l’hésitation du shérif provenait d’un épisode médical potentiel au volant, Giacalone a déclaré que les autorités auraient simplement pu dire qu’il s’agissait d’une urgence médicale sans donner de détails supplémentaires.

«Je ne pense pas qu’ils auraient demandé à un membre de notre famille s’ils pouvaient sortir avec,» a-t-il dit.

Woods est originaire de la région de Los Angeles et a accueilli son tournoi PGA, le Genesis Invitational au Riviera Country Club, qui s’est terminé deux jours avant l’accident. Il conduisait un SUV qui lui avait été prêté par le tournoi.

Woods n’a jamais passé une année entière sans jouer, remontant à son premier événement du PGA Tour à l’âge de 16 ans au lycée.

