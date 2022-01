La cause du décès de Betty White clarifiée par son agent

Betty White est décédée paisiblement de causes naturelles, a confirmé lundi son agent et ami proche Jeff Witjas dans un autre communiqué. La légende de la télévision est décédée le soir du Nouvel An à l’âge de 99 ans, Witjas ayant annoncé qu’elle était décédée « paisiblement dans son sommeil » à la maison. Cependant, de fausses allégations selon lesquelles White a reçu une injection de rappel du vaccin COVID-19 trois jours avant sa mort se sont propagées sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas vrai, a déclaré Witjas.

Une image qui s’est propagée sur les réseaux sociaux affirme que White a déclaré: « Mangez sainement et obtenez tous vos vaccins. Je viens de recevoir un rappel aujourd’hui » le 28 décembre. C’était une fabrication. « Betty n’a jamais dit cela », a déclaré Witjas à l’Associated Press. Il a refusé de dire si White avait reçu un rappel avant sa mort.

« Betty est décédée paisiblement dans son sommeil chez elle. Les gens disent que sa mort était liée à l’injection de rappel trois jours plus tôt, mais ce n’est pas vrai. Elle est décédée de causes naturelles. Sa mort ne devrait pas être politisée – ce n’est pas la vie elle a vécu », a poursuivi Witjas dans une autre déclaration à PEOPLE lundi. « Elle n’a jamais dit cela à propos du rappel. Betty est décédée de causes naturelles. Elle n’a pas eu de rappel trois jours avant sa mort. »

La fausse citation a été attribuée à un article publié par Crow River Media intitulé « Betty White : j’ai de la chance d’être toujours en bonne santé ». La version originale de l’article, qui comprenait des citations d’un article du magazine PEOPLE, n’a jamais fait mention du vaccin COVID-19.

Le 28 décembre, PEOPLE a publié l’article principal de son dernier numéro, qui parlait de White se préparant pour son 100e anniversaire. La star des Golden Girls aurait fêté son centenaire le 17 janvier. Son interview avec PEOPLE a été réalisée quelques semaines avant sa mort. « Je suis tellement chanceuse d’être en si bonne santé et de me sentir si bien à cet âge », a-t-elle déclaré au magazine. « C’est incroyable. »

Dans sa déclaration initiale du 31 décembre, Witjas a déclaré que White « est décédé paisiblement » à son domicile. « Même si Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait éternellement », a-t-il déclaré à PEOPLE. « Elle va terriblement me manquer, tout comme le monde animal qu’elle aimait tant. Je ne pense pas que Betty ait jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. »

White est connue comme la première dame de la télévision grâce à sa carrière pionnière dans le milieu. Sa carrière a commencé juste au moment où les téléviseurs devenaient les piliers des foyers à travers le pays et s’est poursuivie dans l’ère du streaming. Elle a remporté cinq Emmy Awards, dont deux pour The Mary Tyler Moore Show et un pour The Golden Girls. Un documentaire sur sa vie, Betty White: A Celebration, sortira en salles le 17 janvier. Il s’intitulait à l’origine Betty White: 100 Years Young – A Birthday Celebration, mais le titre a été modifié après sa mort.