La cause du décès de Betty White révélée

Betty White a subi un accident vasculaire cérébral près d’une semaine avant sa mort, selon le certificat de décès. La cause du décès a été répertoriée comme un accident vasculaire cérébral, qui est une perte de flux sanguin vers une partie du cerveau, entraînant des lésions des tissus cérébraux, rapporte TMZ. White est décédé le soir du Nouvel An à l’âge de 99 ans.

Le certificat de décès, obtenu par TMZ, a révélé que la star des Golden Girls avait subi un accident vasculaire cérébral six jours avant sa mort. Elle était « alerte et cohérente après l’accident vasculaire cérébral », a déclaré une source directement informée au site. Une autre source a qualifié l’AVC de « léger » et a déclaré à PEOPLE qu’elle « est décédée paisiblement dans son sommeil ».

L’agent et ami de White, Jeff Witjas, a annoncé la mort de White le 31 décembre. Elle « est décédée paisiblement dans son sommeil chez elle » ce matin-là, a déclaré Witjas. « Même si Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait éternellement », a poursuivi Witjas. « Elle va terriblement me manquer, tout comme le monde animal qu’elle aimait tant. Je ne pense pas que Betty ait jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé, Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. «

Quelques jours après la mort de White, Witjas a publié une autre déclaration, réfutant les fausses rumeurs des médias sociaux selon lesquelles la mort de White était liée au fait qu’elle avait reçu un rappel du vaccin contre le coronavirus. Un mème affirmant que White a déclaré qu’elle avait reçu une injection de rappel quelques jours avant sa mort est devenue virale, mais Witjas a confirmé que White n’avait jamais fait un tel commentaire.

« Betty est décédée paisiblement dans son sommeil chez elle. Les gens disent que sa mort était liée à l’injection de rappel trois jours plus tôt, mais ce n’est pas vrai. Elle est décédée de causes naturelles. Sa mort ne devrait pas être politisée – ce n’est pas la vie elle a vécu », a déclaré Witjas à PEOPLE le 3 janvier. « Elle n’a jamais dit cela à propos du rappel. Betty est décédée de causes naturelles. Elle n’a pas eu le rappel trois jours avant sa mort. »

White est décédée quelques semaines seulement avant de célébrer son 100e anniversaire. Sa carrière à la télévision a commencé à la naissance même du média, et elle a continué à bien performer dans l’ère du streaming. Elle a remporté cinq Emmys, deux pour The Mary Tyler Moore Show, un pour The Golden Girls, un pour The John Larroquette Show, et son dernier pour sa performance triomphale d’hébergement de Saturday Night Live en 2010. En 1983, elle est devenue la première femme à gagnez un Daytime Emmy pour avoir animé un jeu télévisé. En 2015, elle a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations des Daytime Emmys. Bien que les funérailles de White soient privées, les fans peuvent toujours honorer sa mémoire en consultant le documentaire Betty White: A Celebration, qui sortira le 17 janvier.