La cause du décès de Brian Laundrie révélée

La cause du décès de Brian Laundrie a été révélée mardi dans un reportage de NBC News. Selon l’avocat de la famille, le médecin légiste a découvert que Laundrie était mort d’une blessure par balle auto-infligée à la tête. Jusqu’à présent, les autorités locales n’ont pas officiellement confirmé ou démenti les informations largement diffusées.

L’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, a publié mardi une déclaration disant qu’il avait été informé par le médecin légiste et que la mort du fugitif de 23 ans avait été considérée comme un suicide. Les restes de Laundrie ont été retrouvés dans une zone humide de la réserve Carlton en Floride le 20 octobre, mais ils étaient dans un état tellement délabré que l’autopsie a été difficile. Les nouveaux résultats seraient accompagnés de l’expertise d’un anthropologue médico-légal et d’une analyse plus approfondie.

Cette histoire se développe.