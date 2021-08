La cause du décès de Cameron Burrell, ancienne star de la piste universitaire, révélée

in

Étoile d’athlétisme Cameron Burrellla mort de a été déclarée suicide.

Le regretté athlète, qui était champion de la division I de la NCAA et courait l’athlétisme pour l’Université de Houston, est décédé le lundi 9 août. Selon les dossiers du Harris County Institute of Forensic Sciences, Cameron a subi une blessure mortelle par balle de la tête. Il n’avait que 26 ans.

Le père de Cameron et entraîneur-chef du collège basé au Texas, Leroy burrell, a également confirmé sa mort dans une déclaration partagée avec E! Nouvelles du vendredi 13 août.

“Lundi soir, le cœur de notre famille a été brisé par le décès de notre fils, Cameron, qui s’est suicidé”, lit-on dans son message. “Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi Cameron a pris une telle décision. Nous encourageons tous ceux qui ont des difficultés dans leur vie à demander de l’aide.”

Leroy, qui est médaillé d’or olympique, a ajouté: “Vous n’êtes pas seul et vous êtes entouré de plus de personnes qui vous aiment et prennent soin de vous que vous ne le pensez dans un moment sombre.”