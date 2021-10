La cause du décès de Frankie, la mère de Keyshia Cole, est une intoxication à plusieurs drogues

in

Keyshia Colela mère biologique de, Frankie Lons, décédée d’une intoxication médicamenteuse multiple… son autopsie montre.

Le bureau du coroner du comté d’Alameda a déclaré à TMZ … La cause officielle du décès de Frankie a été déterminée lors de son autopsie, qui a également révélé que sa mort était une surdose accidentelle.

Comme nous l’avons signalé … elle décédée le jour de son anniversaire en juillet après une bataille de plusieurs décennies contre la toxicomanie. le frère de Frankie, Sam, nous a dit qu’elle avait fait une overdose dans sa maison d’Oakland où elle avait fait la fête pour son anniversaire.

Sam nous avait dit qu’il vérifiait avec elle tous les jours, essayant de l’aider à rester propre. Sa bataille était bien documentée … et un Keyshia & co. partagé publiquement ces dernières années à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur d’autres chaînes.

Frankie a régulièrement participé à l’émission de téléréalité BET de Keyshia “Keyshia Cole: My New Life”. Le duo a eu de nombreux moments de cœur à cœur … et Keyshia a été assez éloquente sur les luttes de dépendance de sa mère.

Keyshia a été abandonnée par Frankie et son père biologique, Chasseur de Virgile, pour adoption à un très jeune âge. Le chanteur a été élevé par des amis de la famille. La mère et la fille se sont réunies lorsque Keyshia était adulte … et après qu’elle ait connu un grand succès dans la musique.

Frankie avait 61 ans.