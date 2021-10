La cause du décès de Frankie Lons, la mère de Keyshia Cole, révélée

La chanteuse de R&B Keyshia Cole et sa famille ont maintenant des réponses concrètes concernant la mort de sa mère bien-aimée, Frankie Lons. TMZ rapporte que le bureau du coroner du comté d’Alameda a décidé que la mort de Lons était due à une intoxication médicamenteuse multiple. Le rapport note que Lons est mort d’une overdose accidentelle. Lons est décédée le jour de son 61e anniversaire après des décennies de lutte contre la dépendance.

La dépendance de Lons est documentée depuis longtemps. Les fans de Cole ont rencontré Lons pour la première fois lorsqu’elle a commencé à apparaître dans la série de téléréalité BET de Cole, The Way It Is. Cole et Lons étaient séparés, pratiquement depuis leur naissance, car Cole avait été adoptée par un ami de la famille alors qu’elle n’était qu’une enfant. Cole a appris plus tard qu’elle avait été adoptée après avoir rencontré des documents gouvernementaux et a commencé à rechercher Lons pour établir un lien, apprendre ses racines et se familiariser avec ses frères et sœurs.

Le frère de Cole, Sam, a déclaré à TMZ en juillet que Lons avait fait une overdose chez elle à Oakland alors qu’elle célébrait avec ses amis et sa famille. Lons aurait pris de la drogue en faisant la fête, faisant une rechute après avoir lutté pour rester sobre. Cole a été ouverte avant d’être séparée de Lons en raison d’en avoir marre de sa dépendance. Pourtant, elle n’a jamais abandonné Lons et a souvent publié des mises à jour sur la sobriété de Lons sur ses comptes de médias sociaux. Au moment de la mort de Lons, Sam a déclaré au média qu’il était en communication quotidienne avec sa mère, l’encourageant constamment à rester sobre.

Lons est également apparue sur Keyshia Cole My New Life de BET et a eu sa propre émission avec sa fille aînée Nefeteria sur BET intitulée Frankie & Neffie. De nombreux amis et fans célèbres de Cole ont rendu hommage à Lons à la suite de son décès, en lui envoyant de l’amour, des condoléances et en se souvenant de Lons pour son esprit libre et ses one-liners amusants.

Cole et sa famille ont enterré Lons environ un mois après la mort de Lons. La chanteuse « Just Like You » a partagé des vidéos et des photos de la famille libérant des colombes à l’extérieur de l’église où les funérailles de Lons ont eu lieu sur son compte Instagram. Elle a également partagé un hommage touchant, écrivant: “Tu nous manqueras. J’ai essayé de passer autant de temps près d’elle que possible, dans cette église. Quand nous sommes arrivés au mausolée, j’ai demandé si je pouvais la voir une dernière fois , je sais que son esprit n’était plus là dans le physique, j’espère juste qu’elle a pu voir que nous nous sommes réunis pour célébrer son nom, les rires, l’amour et l’honnêteté qu’elle a apportés à ce monde… j’ai intériorisé beaucoup plus récemment. L’amour est réel Frank Da (emoji de banque).”