La cause du décès de Gabby Petito est l’étranglement, selon les commentaires de la famille Laundrie

— L’avocat de la famille Laundrie, Steve Bertolino, a déclaré au correspondant de NewsNation Now Brian Entin que « la mort de Gabby Petito à un si jeune âge est une tragédie ».

La famille a ajouté : « Bien que Brian Laundrie soit actuellement accusé d’utilisation non autorisée d’une carte de débit appartenant à Gabby, Brian n’est considéré comme une personne d’intérêt qu’en relation avec le décès de Gabby Petito. À l’heure actuelle, Brian est toujours porté disparu et lorsqu’il est localisé. nous traiterons l’accusation de fraude en cours contre lui. »

– Le coroner du comté de Teton a tenu le dossier de presse, révélant que Gabby est décédée par strangulation … tout en maintenant que sa mort est un homicide. Il estime également que le moment où elle a été tuée aurait pu être de 3 à 4 semaines avant que ses restes ne soient retrouvés.

Quant à savoir pourquoi il a fallu si longtemps pour arriver à cette conclusion… disant qu’ils voulaient être exacts et bien faire les choses.

Le coroner a également noté … Gabby n’était PAS enceinte.

Gabby PetitoLa cause du décès est sur le point d’être révélée après des semaines d’attente des conclusions d’un coroner – et TMZ diffuse en direct les résultats très attendus.

Le rapport d’autopsie est discuté mardi lors d’une conférence de presse et intervient plusieurs semaines après que les enquêteurs ont trouvé ses restes au parc national de Grand Teton dans le Wyoming le mois dernier.

Comme vous le savez maintenant, le coroner a jugé sa mort un homicide.

Maintenant, les dernières pièces du puzzle de cette tragédie se réunissent enfin – et pourraient très bien corroborer ce que sa famille soupçonnait depuis le début … qu’elle a été brutalisée et laissée dans la nature pour périr.

Bien sûr, la seule réponse qui reste insaisissable… qui est responsable, et évidemment pourquoi ? La principale personne d’intérêt est le fiancé de Gabby, Brian Blanchisserie, qui a disparu et pour qui une chasse à l’homme a été lancée.

Laundrie reste introuvable, malgré une poignée d’observations présumées dans différentes parties du pays.

Il y a eu une observation suspectée à près de 500 miles de l’endroit où il vivait à North Port, Floride – avec un homme prétendant avoir repéré quelqu’un sur sa caméra de cerf qui ressemblait à Brian – mais les flics ont dit qu’ils n’avaient aucune raison de croire, pour l’instant, que Brian était dans le coin.

Plus récemment un randonneur a prétendu avoir vu Brian sur le Sentier des Appalaches… mais rien de concret là non plus. Chien le chasseur de primes a également rejoint le chasse à l’homme à l’échelle nationale.

Comme nous l’avons signalé … Le chien appuie sur le bouton pause de sa recherche – ceci après se blesser au travail.

Quant à la famille de Laundrie… ils disent qu’il est allé faire de la randonnée à la mi-septembre, mais qu’il n’est jamais revenu. Cela fait suite à un retour déjà incroyablement suspect en Floride sans aucune trace de Gabby. Sa famille a fustigé Brian et sa famille pour avoir refusé de fournir des réponses.

Les autorités fédérales ont émis un mandat d’arrêt pour Laundrie mais PAS pour la mort de Gabby – c’était pour utilisation de dispositifs d’accès non autorisés. Les procureurs ont affirmé que Laundrie avait utilisé une carte de débit de la Capital One Bank du 30 août au 1er septembre pour acheter des articles totalisant au moins 1 000 $.

Les autorités fédérales n’ont pas dit que c’était la carte de Gabby, mais cela ne semble pas être un grand saut.

Quelques jours plus tard… le FBI s’est rendu à la résidence Laundrie pour récupérer des objets personnels dans l’espoir qu’ils pourraient avoir son ADN sur eux.

Une chose que nous savons sur le passé récent de Gabby et Brian, c’est qu’ils ont eu une confrontation dans l’Utah… quelque chose qui était brièvement enquêté par un policier, qui a enregistré l’une des dernières images d’elle vivante et en pleurs.

Et, un témoin a appelé le 911 peu de temps avant la disparition de Gabby, disant au répartiteur qu’il avait vu Brian gifle et frappe Gabby lors d’une dispute.

Maintenant, nous allons apprendre ce qui lui est arrivé après ça… une fois pour toutes.

