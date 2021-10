La cause du décès de Gabby Petito, les résultats de l’autopsie révélés

La cause du décès de Gabby Petito a été jugée un homicide par strangulation par le bureau du coroner du comté de Teton, a annoncé mardi le Dr Brent Blue lors d’une conférence de presse. Le corps de l’influenceur et blogueur de voyage a été découvert près du parc national de Grand Teton le 19 septembre par des équipes de recherche, et deux jours plus tard, le bureau de Blue a confirmé l’identité de Petito et a classé sa mort comme un homicide.

Le corps de Petito a été retrouvé après une recherche de huit jours déclenchée lorsque sa famille a signalé sa disparition le 11 septembre. C’était 10 jours après que son fiancé, Brian Laundrie, soit rentré chez lui après leur voyage de plusieurs mois à travers le pays sans elle. Blue a déclaré lors de la conférence de presse de mardi que le corps de Petito était resté à l’extérieur pendant trois à quatre semaines avant d’être découvert et qu’elle n’était pas enceinte au moment de son décès.

Quelques jours seulement avant la découverte du corps de Petito, la police de Floride a révélé qu’elle ne savait plus où se trouvait Laundrie et que les autorités le recherchent depuis. Les autorités fédérales ont émis un mandat d’arrêt contre Laundrie, l’accusant d’avoir utilisé illégalement une carte bancaire entre le 30 août et le 1er septembre, mais Laundrie n’a pas été inculpé dans le cadre de la mort de Petito. Il a été nommé « personne d’intérêt » dans l’affaire.

Blue a répondu aux questions sur l’implication de Laundrie lors de la conférence de presse de mardi en disant qu’il n’était pas en mesure de commenter cette partie de l’enquête : « Ce qui a commis l’homicide relève des forces de l’ordre. » La chasse à la blanchisserie a suscité un intérêt à l’échelle internationale, avec même la personnalité de la télé-réalité Dog the Bounty Hunter qui s’occupe de l’affaire.

Le 12 août, un peu plus d’un mois avant la découverte du corps de Petito, le département de police de Moab a déclaré que les policiers avaient reçu des informations faisant état d’une altercation physique entre Laundrie et Petito. La blogueuse a déclaré aux policiers qu’elle s’était « battue toute la matinée » avec son fiancé, et Laundrie a été vue avec des égratignures visibles sur le visage. Les deux ont convenu de passer la nuit dans des endroits différents et les policiers ont choisi de ne pas porter plainte à ce moment-là. Petito a parlé pour la dernière fois à ses parents le 25 août, lorsqu’elle leur a dit qu’elle se trouvait au parc national de Grand Teton, dans le Wyoming.