La cause du décès de Jelani Day était la noyade, on ne sait pas comment il est entré dans l’eau

La mort d’un étudiant diplômé de l’Université d’État de l’Illinois Jour Jelani a été causée par une noyade, a révélé lundi le coroner du comté de LaSalle.

On ne sait toujours pas comment Day est entré dans l’eau, avec le coroner Richard Ploch notant que « la manière dont M. Day est entré dans la rivière Illinois est actuellement inconnue », comme l’a rapporté CNN.

Selon le service de police de Bloomington, l’aspirant médecin de 25 ans a été vu pour la dernière fois dans la matinée du 24 août, a rapporté PEOPLE. Sa famille a signalé sa disparition le lendemain après leurs tentatives infructueuses pour le joindre. Day a également manqué plusieurs jours de cours, selon le rapport sur les personnes disparues.

Le 26 août, sa Chrysler 300 blanche 2010 aurait été retrouvée abandonnée dans une zone boisée près de l’Illinois Valley YMCA. Des agents du département de police du Pérou ont inspecté le véhicule et ont découvert les vêtements que Day portait lorsqu’il a été vu pour la dernière fois.

Son corps a été retrouvé flottant dans la rivière Illinois voisine le 4 septembre, mais ses restes n’ont été identifiés qu’à la fin septembre.

Journaliste du Chicago Sun-Times Fontaine John W. a rapporté que le cadavre de Day n’avait pas de globes oculaires, qu’il manquait ses dents de devant en haut et en bas, et après une deuxième autopsie par un médecin légiste privé, il a été déterminé que sa mâchoire avait été « sciée ».

Ses organes auraient été liquéfiés et son corps aurait été mordu par des poissons et des tortues. Fontaine fait remarquer que la mère de Day, Journée Carmen Bolden, n’a jamais vu les restes de son fils. La grand-mère de Jelani et l’un de ses frères ont vu son corps avant ses funérailles à cercueil fermé.

Selon le coroner du comté de LaSalle, l’examen médico-légal de la dépouille de Day a révélé qu’« il n’y avait aucune preuve de blessure (avant la mort), telle qu’un étranglement manuel, une agression ou une altercation, une blessure tranchante, contondante ou par balle, une infection, une tumeur , une maladie naturelle, une anomalie congénitale ou une intoxication médicamenteuse importante », a écrit Ploch.

La famille de Day n’est pas d’accord avec les conclusions et soupçonne toujours un acte criminel. Ils ont embauché un médecin légiste privé indépendant pour procéder à une deuxième autopsie.

« C’est un récit selon lequel mon fils s’est fait quelque chose. Il ne l’a pas fait », a déclaré la mère de Day lors d’une réunion de l’assemblée générale de l’Union des étudiants noirs de l’État de l’Illinois, rapporte CNN.

Bolden Day pense que quelqu’un est responsable de la mort de son fils.

« Quelqu’un lui a fait ça, et ils vont être tenus pour responsables d’avoir fait ce qu’ils ont fait à mon fils », a-t-elle déclaré.

Tour. Jesse Jackson Jr. a été invité à prendre la parole lors de la réunion et il jette également un œil de côté sur le rapport du coroner du comté de LaSalle.

« Je n’y crois pas. C’est une ligne de suicide. Nous ne le croyons pas », a déclaré Jackson. « Le ministère de la Justice et le procureur général doivent faire partie de cela. »

La semaine dernière, Jackson a appelé le FBI et le ministère américain de la Justice à « mener une enquête approfondie parce que cela sent encore une fois l’affaire Emmett Till », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les funérailles de Jelani Day ont eu lieu le 19 octobre, près de deux mois après sa disparition.

