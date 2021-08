La cause du décès de Jimmy Hayes n’est pas encore connue car l’autopsie est terminée

in

Des questions demeurent dans la mort d’un joueur de hockey professionnel Jimmy Hayes.

Quelques jours après son décès le 23 août à l’âge de 31 ans, un porte-parole du bureau du médecin légiste du Massachusetts a déclaré qu’une autopsie n’avait pas établi de manière concluante comment Hayes était décédé.

“L’OCME a effectué une autopsie dans cette affaire”, lit-on dans un communiqué publié par le Boston Globe. “La cause et le mode de décès restent en suspens et une mise à jour n’est pas attendue avant plusieurs semaines lorsque les tests toxicologiques reviendront.”

Selon la publication, Hayes a été déclaré mort par les premiers intervenants qui sont intervenus à son domicile du Massachusetts aux petites heures du matin du 23 août. Les autorités ont indiqué à l’époque que sa mort n’était pas considérée comme suspecte.

Hayes, qui a joué dans la LNH pendant huit ans, a été pleuré par ses coéquipiers et ses proches sur les réseaux sociaux, y compris sa femme Kristen Hayes. Le couple a partagé deux fils, Beau, 2 et Mac, 3 mois.