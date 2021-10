La cause du décès de Jimmy Hayes, star des Bruins de Boston, révélée

La cause du décès de la star des Bruins de Boston, Jimmy Hayes, a été révélée. Selon la veuve de Hayes, Kristin, et son père, Kevin Sr. qui a parlé au Boston Globe, la cause du décès était une intoxication aiguë due aux effets combinés du fentanyl et de la cocaïne, qui se trouvaient dans son système. La manière de la mort de Hayes a été déterminée comme étant accidentelle.

Selon PEOPLE, il n’y a eu aucun acte criminel dans la mort de Hayes. Son certificat de décès a été délivré à la mairie de Milton, dans le Massachusetts, vendredi, le jour même où Kristen et la famille Hayes ont appris la cause du décès avant d’assister au match d’ouverture de la saison du New Jersey Devil contre les Blackhawks de Chicago, où les deux équipes ont payé hommage à Hayes alors qu’il a joué pour les deux équipes dans sa carrière.

Hayes est décédé le 23 août à l’âge de 31 ans. Une autopsie a été effectuée le 25 août, mais le bureau du médecin légiste a déclaré que « la cause et le mode de décès restent en suspens et qu’une mise à jour n’est pas attendue avant plusieurs semaines lorsque les tests toxicologiques reviendront ». Kristen a déclaré au Globe qu’elle était « complètement choquée » après avoir reçu le rapport de toxicologie.

« J’étais tellement certain que cela n’avait rien à voir avec la drogue. Je pensais vraiment que c’était une crise cardiaque ou tout ce qui n’était pas ça [drugs] », a-t-elle dit. « Cela n’avait aucun sens, donc c’était difficile. J’espérais recevoir un autre appel téléphonique quand ils ont appelé. J’espérais obtenir des éclaircissements et j’ai été choqué d’apprendre que c’était ça… Il n’a jamais montré de signes de lutte à la maison. »

« Je suis moi-même un toxicomane. Je suis sobre depuis très, très longtemps, mais je sais à quel point ce truc est puissant. J’étais sous le choc quand c’est arrivé, mais ensuite j’ai commencé à rassembler des trucs dans ma tête », son père Kevin Sr. a déclaré au Globe, ajoutant que son fils « avait fait une terrible erreur et que cela lui avait coûté la vie ».

Hayes a débuté sa carrière dans la LNH avec les Blackhawks en 2011, disputant 31 matchs et marquant neuf points. Il passera deux saisons de plus avec les Blackhawks avant de rejoindre les Panthers de la Floride en 2013. Hayes a joué deux saisons avec les Bruins avant de rejoindre les Devils du New Jersey en 2017. Son frère cadet, Kevin Hayes, joue actuellement pour les Flyers de Philadelphie.