La cause du décès de la star de la piste Cameron Burrell révélée

La cause du décès de la star de la piste Cameron Burrell a été révélée. Selon TMZ Sports, Burrell, le filleul de la légende olympique Carl Lewis, s’est suicidé. Les dossiers indiquaient que le type de décès avait été considéré comme un suicide après que son corps a été inspecté par un médecin légiste cette semaine. La cause officielle du décès a été répertoriée comme une « blessure par balle à la tête ». TMZ Sports a également déclaré que Burrell était décédé dans un parking à Houston, au Texas.

La mort de Burrell a été annoncée lundi par l’Université de Houston, où Burrell a remporté plusieurs championnats. Son père, Leroy Burrell, est l’entraîneur-chef des équipes d’athlétisme masculine et féminine et a publié une déclaration sur la mort de son fils.

Nous sommes dévastés par le décès inattendu de l’ancien élève Cameron Burrell. Nous offrons nos plus sincères condoléances et notre soutien à la famille Burrell et à tous ceux qui l’ont connu, y compris les nombreux amis, entraîneurs et coéquipiers de Cameron. pic.twitter.com/Wnjb12knIh – Université de Houston (@UHouston) 10 août 2021

“Ma famille est extrêmement attristée par la perte de notre fils, Cameron, hier soir. Nous traversons une profonde tristesse et demandons que tous nos amis, la famille élargie de l’Université de Houston et la communauté d’athlétisme aux États-Unis et à l’étranger nous permettent se réunir avec notre famille et nos amis les plus proches », a déclaré LeRoy. “Nous sommes profondément touchés par le chagrin et remercions tout le monde pour l’effusion de prières et de soutien. Nous transmettrons plus d’informations lorsqu’elles seront disponibles.”

Cameron a concouru à Houston de 2013 à 2018. Il a connu une course réussie avec les Cougars, remportant le championnat national individuel de la NCAA au 100 mètres. Il a également couru l’étape d’ancrage de l’équipe de relais 4×100 mètres, ce qui a permis aux couguars de remporter le titre national dans cette épreuve. Cameron vient d’une famille sportive puisque Leroy a remporté une médaille d’or pour le relais 4X100 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. La mère de Carmon, Michelle Finn-Burrell, a également remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1992 pour le même événement.

“Les mots ne peuvent exprimer ce que nous ressentons pour Leroy, Michelle et leur famille. Cameron a grandi autour du département d’athlétisme de Houston, a travaillé dur et est devenu l’une de nos plus grandes stars de l’athlétisme”, a déclaré le vice-président de l’athlétisme Chris Pezman. “Le perdre si soudainement est tragique. Nous demandons à tous les fans de l’Université de Houston et d’athlétisme de garder l’entraîneur Burrell et sa famille dans leurs pensées et leurs prières.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.