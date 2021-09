La cause du décès de l’ancien quart-arrière de la NFL Colt Brennan révélée

La cause du décès de l’ancien quart-arrière de la NFL et de l’Université d’Hawaï Colt Brennan a été révélée. Selon TMZ Sports, Brennan est décédé d’une surdose accidentelle de drogue après qu’un rapport de toxicologie ait révélé que l’ancien QB de la NFL avait ingéré du fentanyl et d’autres substances avant sa mort. Brennan est décédée en mai à l’âge de 37 ans.

Au moment de sa mort, Brennan suivait un traitement dans un centre de désintoxication pour toxicomanes du sud de la Californie et a connu une urgence médicale. Il est décédé après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital. Les responsables de Heath ont déclaré à TMZ Sports que le décès était un accident causé par une concoction mortelle de drogues, dont du fentanyl. Il a également été déterminé que la méthamphétamine, l’amphétamine et l’éthanol ont été trouvés dans le système de Brennan.

“Il était vraiment dedans”, a déclaré Terry Brennan, le père de Colt, à propos du programme de traitement, selon ESPN. “Cela impliquait beaucoup d’activité physique et il aimait ça. Il travaillait avec des soldats qui étaient revenus d’Afghanistan et d’Irak avec des problèmes similaires. Il s’en sortait plutôt bien pendant quatre mois. Puis quelque chose s’est passé et il est allé dans le noir côté, et ce n’était tout simplement pas bon.”

Brennan a joué pour l’équipe de football de Washington de 2008 à 2009. Il était également membre des Raiders d’Oakland en 2010, mais n’a pas joué et n’a jamais joué dans aucun match de saison régulière. Brennan a été repêché par Washington au sixième tour en 2008 à Hawaï. Il a également joué dans la United Football League, la Ligue canadienne de football et la Arena Football League.

Pendant son séjour à Hawaï, Brennan a remporté le trophée Sammy Baugh, il a remporté à deux reprises le titre de joueur offensif de l’année de la Western Athletic Conference et a été sélectionné à deux reprises dans la troisième équipe AP All-America. Sa saison la plus remarquable a été 2006 lorsqu’il a complété 72,6 %, 5 549 verges et 58 touchés. Brennan détient le record de la NCAA pour le plus de points responsables en une saison (384 en 2006).

“Il est difficile d’exprimer avec des mots l’impact que Colt Brennan a eu sur les fans de Rainbow Warrior et les habitants d’Hawai’i”, a déclaré le département des sports de l’école au moment de sa mort. “C’était un joueur phénoménal et nous a fourni certains des meilleurs souvenirs sportifs que nous ayons jamais. Mais il était plus que cela. Pour tout ce qu’il a accompli sur le terrain de football et l’adulation qu’il a reçue pour cela, il est toujours resté parmi les les gens. Il n’a jamais refusé un autographe, il n’a jamais refusé une photo avec quelqu’un. Il a inspiré tout le monde, de notre keiki à notre kupuna. Il avait une mentalité de guerrier sur le terrain mais un véritable esprit aloha en dehors. Aujourd’hui, c’est extrêmement journée difficile.”