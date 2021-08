La cause du décès de Matthew Mindler révélée

Matthew Mindler, un ancien enfant acteur qui a joué aux côtés de Paul Rudd dans Our Idiot Brother, est décédé par suicide, a confirmé lundi le bureau du coroner du comté de Lancaster à TMZ. Le bureau du coroner n’a fourni que le mode de décès de Mindler, avec plus de détails, y compris une cause exacte du décès, non encore divulgués. Une décision finale sur la cause du décès de Mindler est en attente, le bureau du coroner attendant toujours les résultats d’un rapport de toxicologie. Mindler avait 19 ans.

Les nouveaux détails tragiques concernant le décès de Mindler surviennent quelques jours seulement après que la police de Manor Township eut trouvé le corps de Mindler près du campus de l’université de Millersville en Pennsylvanie dans la matinée du samedi 28 août. et mardi. Il a été vu pour la dernière fois mardi à 20h11 et a ensuite été porté disparu par l’université mercredi soir après avoir omis de retourner dans sa chambre d’étudiant et n’ayant pas répondu aux appels de sa famille. La police a ensuite sorti une caméra de son dortoir qui montrait Mindler, un étudiant de première année à l’Université de Millersville, portant un sweat à capuche blanc à rayures noires, un sac à dos noir, un jean et des baskets blanches. TMZ a rapporté que la police était “inondée de pourboires” et “suivait toutes les pistes”.

Le corps de Mindler a été retrouvé près du campus quelques jours seulement après sa disparition. L’université de Millersville a annoncé la tragique nouvelle dans un e-mail adressé à ses étudiants samedi : « C’est avec un cœur en deuil que je vous informe du décès de Matthew Mindler, 19 ans, de Hellertown, en Pennsylvanie, un étudiant de première année. à l’Université Millersville. Nos pensées de réconfort et de paix accompagnent ses amis et sa famille pendant cette période difficile », selon Variety. Dans un communiqué, le président de l’université de Millersville, Daniel A. Wubah, a déclaré : « C’est une période de deuil pour la famille, notre campus et la communauté. temps.” À l’époque, les responsables de l’Université ont également ajouté que les étudiants ayant besoin de soutien peuvent appeler le Millersville Counselling Center au 7176-871-7821, les services de santé au 717-871-525-, le Center for Education and Promotion au 717-871-4141, et les aumôniers des ministères des campus.

Mindler était surtout connu pour son rôle de River, le fils de Liz (Emily Mortimer) et Dylan (Steve Coogan), dans le film Our Idiot Brother de 2011. Le film mettait également en vedette Paul Rudd, Elizabeth Banks et Zooey Deschanel. Mindler a également joué le rôle de Halloween Boy dans un épisode de la série 2009 As The World Turns et les courts métrages Frequency et Solo. Ses autres crédits incluent des apparitions dans des épisodes de Late Show avec David Letterman et Last Week Tonight avec John Oliver, son dernier crédit d’acteur étant le téléfilm de 2016 Chad: An American Boy.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.