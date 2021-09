La cause du décès de Michael K. Williams révélée

Les problèmes de toxicomanie de Williams étaient bien documentés avant son décès. Dans une interview en 2020 avec Men’s Health, la star de The Wire a parlé franchement de se tourner vers la drogue à l’adolescence et de rechuter après le tournage de la première saison de Lovecraft Country.

Williams a déclaré qu’en tant qu’adolescent, il était ” tourmenté ” par sa personnalité sensible, expliquant: ” C’est l’une des choses qui m’a amené à tenter de me suicider. J’avais 17 ans. J’étais perdu. J’étais très mal à l’aise avec les femmes. Drogues J’étais là. Et j’étais déjà en automédication. Et je me suis juste perdu. Je me souviens juste d’avoir eu l’impression : « Eh, peut-être que le monde ira mieux sans moi. » Et j’ai pris une bouteille de pilules, je me suis réveillé avec mon estomac pompé. »

Des décennies plus tard, tout en travaillant pour maintenir sa sobriété, Williams a déclaré que jouer Montrose Freeman dans Lovecraft Country “a réveillé beaucoup de démons”, ce qui l’a amené à entrer en thérapie.