La cause du décès de Tawny Kitaen révélée 5 mois après sa mort

La mort de l’actrice Tawny Kitaen est le résultat d’une cardiomyopathie dilatée, une maladie cardiaque courante. Le bureau du coroner du comté d’Orange a confirmé mercredi la cause du décès de Kitaen, cinq mois après le décès de la star de Bachelor Party à l’âge de 59 ans, jugeant également son mode de décès naturel. Un porte-parole du médecin légiste a ajouté dans une déclaration à PEOPLE que d’autres facteurs contributifs étaient répertoriés, notamment l’athérosclérose coronarienne légère, la mirtazapine, le métabolite de la mirtazapine, l’alprazolam, l’acétaminophène, la prégabaline et l’hydrocodone.

Kitean est décédée chez elle à Newport Beach, en Californie, le 7 mai. Au moment de son décès, peu d’informations ont été publiées, bien que son frère, Jordan Kitaen, ait déclaré à TMZ que la toxicomanie ne semblait pas être un facteur dans son décès. Bien que les antécédents de toxicomanie de Kitaen aient été bien relatés dans les médias et que l’actrice ait déjà été arrêtée pour possession de drogue et conduite en état d’ivresse, Jordan a déclaré au média que la police avait dit à la famille de Kitaen que rien trouvé sur les lieux de sa mort ne suggérait de drogues, de pilules ou l’alcool était un facteur. La police a également dit à la famille qu’il n’y avait aucun signe que Kitaen s’est suicidée.

« Nous sommes navrés et attristés d’annoncer le décès de notre mère », les filles de Kitaen, Wynter et Raine, ont confirmé son décès à l’époque. « Nous voulons juste vous remercier tous, ses fans et ses amis, pour lui avoir toujours montré un tel soutien et un tel amour. Vous lui avez donné la vie tous les jours. Elle nous manque et l’aime et nous savons que son héritage vivra pour toujours. «

Deux semaines après son décès, la famille de Kitaen et ses amis proches se sont réunis chez son ex-mari Chuck Finley pour une célébration commémorative de la vie. TMZ a rapporté qu’un programme pour le service se souvenait de Kitean comme d’une « mère, fille, sœur, amie, artiste aimante … et maintenant de notre ange ».

Kitaen était surtout connu pour avoir joué dans plusieurs clips de heavy metal au cours des années 1980, notamment « Back for More » de Ratt et les clips de Whitesnake « Still Of the Night » et « Here I Go Again ». Elle est également apparue dans plusieurs films au cours de cette période, dont Bachelor Party avec Tom Hanks. Dans les années 2000, elle est apparue dans des émissions de télé-réalité, dont Celebrity Rehab with Dr. Drew, dans laquelle elle a discuté de sa toxicomanie. Elle était mariée à David Coverdale de Whitesnake de 1989 à 1991 et à Finley, un joueur à la retraite de la MLB, de 1997 à 2002. Son dernier film était le thriller de 2014 After Midnight. Juste avant sa mort, l’actrice, avec Manic-TV, a lancé Tawny’s Tales, une série de vidéos YouTube mettant en vedette Kitaen discutant de son travail avec des groupes de heavy metal dans les années 1980.