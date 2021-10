La cause du décès de Tawny Kitaen révélée

Vidéo La cause du décès de la renarde Tawny Kitaen a été révélée.

Kitaen, connue pour ses rôles dans plusieurs clips des années 80, est décédée le 7 mai. Un porte-parole du département du shérif du comté d’Orange en Californie a confirmé mercredi à Fox News que la cause du décès de la star était une cardiomyopathie dilatée. Le mode de mort était jugé naturel.

Selon le porte-parole, d’autres affections importantes incluaient : une légère athérosclérose coronarienne ; mirtazapine, métabolite de la mirtazapine, alprazolam, acétaminophène, prégabaline et hydrocodone.

Kitaen avait 59 ans lorsqu’elle est décédée chez elle à Newport Beach, en Californie. Ses filles, Wynter et Raine, ont confirmé pour la première fois la mort de leur mère en mai sur le compte Instagram de Kitaen.

« Nous voulons juste vous remercier pour vous tous, ses fans et ses amis, pour toujours lui avoir montré un tel soutien et un tel amour. Vous lui avez donné la vie tous les jours », a déclaré leur déclaration.

Tawny Kitaen est décédée le 7 mai à l’âge de 59 ans. (Aaron Rapoport/Corbis/.)

Kitaen était surtout connue comme l’actrice sensuelle aux cheveux roux qui est apparue dans des clips de musique rock à l’apogée de MTV. Elle est devenue la « renarde vidéo » du monde du rock après être apparue sur la couverture de deux albums du groupe de heavy metal Ratt et avoir joué dans plusieurs clips pour Whitesnake, dont la chanson à succès de 1987 « Here I Go Again ». La vidéo, diffusée à plusieurs reprises sur le réseau de télévision musical en plein essor, montrait Tawny faisant des roues de charrette sur le capot d’une Jaguar.

Elle a également joué le rôle de fiancée du personnage de Tom Hanks dans la comédie « Bachelor Party » de 1984 et de petite amie de Jerry Seinfeld dans un épisode de « Seinfeld » en 1991.

D’autres crédits télévisés comprenaient un passage en tant que co-animatrice de « America’s Funniest People » et elle est apparue dans les émissions de téléréalité « The Surreal Life » et « Celebrity Rehab with Dr. Drew », dans lesquelles elle a révélé sa lutte contre la toxicomanie.

Quelques semaines seulement après la mort de Kitaen, son jeune frère Jordan Kitaen a parlé à Fox News de leur lien étroit et a évoqué l’une de leurs dernières discussions avant son décès. Il a expliqué que l’actrice, connue de lui sous son nom de naissance Julie, était sous le choc de la perte de leur père, décédé en avril.

Los Angeles – CIRCA 1986 : l’actrice Tawny Kitaen pose pour un portrait à Santa Monica, Californie (Aaron Rapoport/Corbis/.)

Jordan a expliqué à Fox News comment il avait encouragé Tawny à se rapprocher de sa foi avant son décès.

« Pour moi, ma foi est au cœur de qui je suis. J’ai toujours pensé que c’est ce qui m’a toujours permis de traverser des moments difficiles. J’ai toujours pensé que ce serait une grande aide dans la vie de Julie pour avoir une connexion spirituelle plus solide « , a déclaré Jordan à l’époque.

La star a eu une vie personnelle tumultueuse. Elle a épousé le chanteur de Whitesnake David Coverdale en 1989, mais le couple a divorcé deux ans plus tard. Elle a ensuite épousé le lanceur de la MLB Chuck Finley en 1997, avec qui elle a eu deux filles. Le mariage a été difficile et il a pris fin en 2002.

Selon Variety, elle a eu plusieurs démêlés avec la justice, notamment une accusation de possession de cocaïne en 2006 et de conduite avec facultés affaiblies en 2009.

Jordan a reconnu que Tawny avait cherché à récupérer dans le passé pour ses luttes. Avant sa mort, il s’est souvenu de l’avoir encouragée à définir son « pouvoir supérieur », un terme utilisé dans les Alcooliques anonymes.

Tawny Kitaen était une star inoubliable des clips rock dans les années 80. (Jeff Kravitz/FilmMagic)

« J’ai dit à Julie qu’elle ne pouvait pas le faire toute seule, aucun de nous ne le peut », se souvient Jordan. « Elle était en convalescence auparavant, elle connaissait donc le concept d’un pouvoir supérieur. Je lui ai dit: » Le pouvoir supérieur est génial, mais donnez-lui une certaine substance. Vous pouvez avoir une relation intime avec lui si vous le souhaitez ou vous pouvez le rejeter et embrasser le monde et toutes ses déceptions.' »

Jordan a déclaré que la conversation avait été bien accueillie par sa sœur et qu’il avait l’impression qu’elle « grandissait réellement dans ce domaine ».

Les proches de Tawny ont organisé une petite célébration de sa vie fin mai avec des discours de ses deux filles, ainsi qu’une performance musicale de « Let It Be » du fils de Jordan, 15 ans. Au dos du programme pour le service de Tawny figurait une peinture qu’elle avait elle-même peinte. Jordan a déclaré que sa sœur avait de nombreux talents. En plus de sa danse emblématique, elle était une « artiste compétente », a-t-il déclaré.

