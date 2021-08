La cause du décès de Tracie Wagaman révélée

Tracie Wagaman, qui a joué dans Love After Lockup, est décédée d’une overdose accidentelle de méthamphétamine au début du mois dernier. La femme de 41 ans est décédée une semaine seulement après avoir accueilli son deuxième enfant. Wagaman a lutté contre la toxicomanie pendant plusieurs années et son frère a lancé une page GoFundMe pour collecter 5 000 $ pour ses funérailles.

Wagaman est décédé le 1er juillet à 22 h 54. Le bureau du coroner de Las Vegas a indiqué qu’une “overdose accidentelle de méthamphétamine” était la cause du décès, selon des documents obtenus par The Sun la semaine dernière. Sa mort a été jugée accidentelle.

Le frère aîné de l’ancienne star de télé-réalité, Mark Wagaman, a déclaré au Sun qu’elle avait lutté contre la toxicomanie pendant 20 ans et avait lutté pour rester en dehors de la prison. “Elle a une habitude depuis un bon bout de temps, la moitié de sa vie. Cela fait 20 ans par intermittence”, a déclaré Mark. “Elle avait des antécédents de prison et de prison. Quand vous en sortez, vous y retournez. Nous avons essayé de l’aider.” Bien que les deux ne se soient pas parlé depuis plus d’un an, Mark a noté qu’elle était “ma sœur, je l’aimais toujours”.

Mark a appris la mort de Wagaman après que la police de Las Vegas l’a appelée. “Ils m’ont dit qu’elle était décédée la veille à Las Vegas. J’ai été la première personne contactée. J’en ai informé ma mère. Elle gère ça comme une maman devrait le faire. Nous avons tellement de questions dont nous avons besoin. [to be] ” et n’accepte plus les dons.

L’ancienne manager de Wagaman, Lily Reed, a annoncé la mort de Wagaman lors d’une session Instagram Live fin juillet, des semaines après sa mort. “Tracie était aimée… Tracie a apporté beaucoup de joie à beaucoup de gens et on se souviendra d’elle”, a déclaré Reed, ajoutant qu’elle avait parlé à Wagaman quelques heures avant sa mort. “Je sais que sa famille a été informée… Je voulais juste que vous l’entendiez de quelqu’un qui se souciait vraiment d’elle.”

Wagaman est apparu dans la saison 2 de Love After Lockup sur WEtv après avoir passé huit ans en prison pour des chèques frauduleux et une violation de probation. Au cours de la saison, les téléspectateurs l’ont vue se marier avec Clint Brady, mais ils ont divorcé en juin. En mai, Wagaman a annoncé qu’elle était enceinte et Luke Loera était le père de sa fille, qu’elle a nommée Lily. Wagaman laisse également dans le deuil son fils Isaac, âgé de 4 ans. Selon Starcasm, Loera a déclaré que lui et Wagaman avaient accepté de placer Lily en adoption avant sa mort, mais il a ensuite déclaré qu’il voulait se battre pour récupérer sa garde.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie ou de toxicomanie, veuillez appeler la National Drug Helpline au (844) 289-0879.