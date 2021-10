La cause du décès du gardien de zoo Tiger King, Erik Cowie, confirmée comme étant un abus d’alcool

Erik Cowie a été retrouvé mort le mois dernier (Photo: Backgrid)

Erik Cowie de Tiger King est décédé des suites d’un abus d’alcool aigu et chronique, selon le médecin légiste de New York.

Le gardien de zoo, qui figurait dans le documentaire à succès de Netflix, est décédé le 3 septembre à l’âge de 52 ans et TMZ rapporte que sa mort est considérée comme naturelle.

Cowie a été retrouvé mort dans une chambre à l’intérieur d’un immeuble d’appartements de Brooklyn. Il aurait rendu visite à un ami à New York à l’époque.

Le gardien a été rendu célèbre pour ses apparitions dans le documentaire Netflix Tiger King, qui suivait les épreuves et les tribulations de Joe Exotic, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, et le chaos des grands parcs félins aux États-Unis.

Il s’est occupé des animaux hébergés au parc animalier exotique Greater Wynnewood dans l’Oklahoma et a continué à y travailler après l’arrestation d’Exotic pour maltraitance envers les animaux et le complot de meurtre contre rémunération visant à tuer son ennemi juré, Carole Baskin.

Exotic a été reconnu coupable de 17 chefs d’accusation de maltraitance envers les animaux et de deux chefs de tentative de meurtre pour la location pour le complot visant à tuer sa rivale, Carole Baskin.

Il a travaillé au zoo de Joe Exotic (Photo: Netflix)

Cowie a témoigné contre lui lors de son procès, affirmant qu’il avait vu Exotic tirer et tuer certains des animaux du zoo.

Après la série principale, Cowie a parlé à Joel McHale pour The Tiger King and I, un épisode de retrouvailles qui a vu les stars de la série y revenir.

Lorsqu’on lui a demandé si Exotic devait être libéré de prison, il avait répondu à l’époque: « Non. Pas non, mais putain non.

« 22 ans passés sous la tutelle fédérale – ce type va mourir là-dedans. Bon débarras.’

La co-star de Tiger King, Jeff Lowe, et sa partenaire Lauren ont rendu hommage à Cowie dans une série de publications partagées sur les réseaux sociaux.

« Il aimait sincèrement et vraiment tous les animaux, en particulier les grands félins », ont-ils écrit. «Il se souciait de chacun et ils l’aimaient tous et lui faisaient confiance. Il nous manquera incroyablement.

Dans un autre article, ils ont écrit: «C’est avec une grande tristesse de dire qu’un ami cher et un employé travailleur est décédé. Erik Cowie a consacré chaque instant éveillé à prendre soin des animaux du GWEAP & Tiger King Park.

«Après que les animaux aient été arrachés par le ministère de la Justice, il n’en pouvait malheureusement plus. Il aimait absolument tous les animaux et se présentait tôt pour vérifier chacun d’entre eux.

Plus: Tiger King



« Il avait ses démons, mais les animaux ont contribué à apporter de la joie et du bonheur dans sa vie. »

Tiger King est disponible en streaming sur Netflix.

