La cause du décès du prince Philip est officiellement enregistrée comme «vieillesse» – détails du certificat | Royal | Nouvelles

Son décès a été enregistré auprès du Royal Borough of Windsor and Maidenhead quatre jours plus tard, le 13 avril.

Son secrétaire particulier, le brigadier Archie Miller-Bakewell, était responsable de l’enregistrement.

Selon le Telegraph, qui a vu le certificat, il mentionne l’héritage grec de Philip et son nom de famille Mountbatten.

Le certificat énumère le nom complet du duc comme suit: «Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg anciennement connu sous le nom de prince Philippos de Grèce et du Danemark anciennement connu sous le nom de Philip Mountbatten.