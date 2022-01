La cause officielle du décès de Betty White révélée

Les autorités savent maintenant ce qui a conduit à Betty blancheest décédée avant son 100e anniversaire.

L’actrice, connue pour ses rôles dans The Golden Girls, The Proposal et des émissions plus populaires, est décédée à l’âge de 99 ans dans sa maison de Los Angeles, en Californie. le 31 décembre.

D’après son certificat de décès obtenu par E! News, White est décédé d’un accident vasculaire cérébral ou d’un accident vasculaire cérébral. Elle a subi un accident vasculaire cérébral six jours avant sa mort.

L’incident médical se produit lorsqu’une partie du cerveau subit une perte de flux sanguin, selon la National Library of Medicine, qui dit qu’il peut causer « des lésions cérébrales durables, une invalidité à long terme, voire la mort ».

Quelques semaines avant sa mort, White a déclaré au magazine People qu’elle était « très chanceuse d’être en si bonne santé et de se sentir si bien à cet âge ».

Ami et agent de White, Jeff Witjas, a déjà dit à E! News qu’elle « est décédée paisiblement dans son sommeil chez elle » et a démenti les rumeurs selon lesquelles sa mort était associée au vaccin COVID-19.