La cause officielle du décès de Michael K. Williams révélée

L’acteur estimé Michael K. Williams est décédé subitement à 54 ans le 6 septembre, provoquant une vague de chagrin à Hollywood. Le bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York a confirmé à E! News vendredi que la cause du décès de Williams était une surdose accidentelle de drogue due à une intoxication aiguë due aux “effets combinés du fentanyl, du p-fluorofentanyl, de l’héroïne et de la cocaïne”.

Williams a été retrouvé mort dans le salon de son penthouse de Brooklyn par son neveu dans la matinée du lundi 6 septembre. Williams était surtout connu pour ses rôles dans The Wire, Community et Boardwalk Empire. Il est également connu pour ses rôles dans les films Triple 9, Ghostbusters et plus récemment Body Brokers. Dans une interview avec Men’s Health l’année dernière, Williams a parlé de ses problèmes avec la drogue.

“Douleur. En un mot, beaucoup de douleur”, a déclaré Williams. “Beaucoup de traumatismes au début auxquels je n’avais pas les outils appropriés pour gérer. Ma mère était très stricte. Les coups étaient très sévères en grandissant. Elle était déterminée à ne pas laisser ses deux fils se déchaîner. Elle avait un frère qui est passé. C’était un combattant et est allé en prison pour avoir tué quelqu’un à mains nues. C’était une façon de me protéger. Ce n’était pas une enfance facile, étant sensible, vulnérable. Je ne suis pas un alpha, en aucun cas le mot du titre.”

Williams a été nominé pour l’Emmy du meilleur acteur de soutien dans un drame pour son rôle de Montrose Freeman dans Lovecraft Country de HBO. L’actrice Kerry Washington lui a rendu un bel hommage lors de la remise du prix et était visiblement émue en déclarant que Williams “nous a quittés bien trop tôt”.

“Michael était – fou de dire que c’était – un acteur brillamment talentueux et un être humain généreux”, a déclaré Washington. “Michael, je sais que tu es là, parce que ça ne te manquerait pas. Ton excellence, ton talent artistique dureront. Nous t’aimons.” Elle a également tweeté à propos du moment, partageant un lien sur son discours avec cinq cœurs emoji et écrivant “tu nous manques et tu es aimé Michael K. Williams. Ce fut un honneur de VOUS honorer.” Malheureusement, le moment a été suivi par la défaite de Williams contre Tobias Menzies de The Crown. Menzies n’était pas là pour accepter le prix, laissant Washington l’accepter maladroitement en son nom.