La cavalerie à mi-temps de Klopp aide Liverpool à dépasser Leicester via des tirs au but

Liverpool a gagné lors d’une spectaculaire fusillade à mort subite 5-4 après que Takumi Minamino ait entraîné le match dans la loterie après un match nul 3-3 avec Leicester à Anfield.

Luke Thomas et Ryan Bertrand ont vu leurs pénalités sauvées, tandis que Minamino a écrasé son effort contre la barre. Mais le remplaçant à la mi-temps Diogo Jota l’a remporté pour mettre les Reds en demi-finale de la Coupe EFL.

Jamie Vardy a marqué deux fois dans les 13 premières minutes et James Maddison a martelé dans la troisième entre la frappe d’Alex Oxlade-Chamberlain.

Jota en a retiré un au milieu de la seconde mi-temps et juste au moment où il semblait que les visiteurs s’accrocheraient, Minamino a surgi pour mener le match à une fusillade.

Jurgen Klopp a effectué 10 changements pour le match de quart de finale de la Coupe Carabao de Liverpool à domicile contre les Foxes.

Seul Tyler Morton a conservé sa place lors du match nul de dimanche en Premier League à Tottenham, tandis que son compatriote Billy Koumetio, 19 ans, a fait ses débuts en défense centrale.

Le capitaine Jordan Henderson est revenu après une maladie aux côtés d’Alex Oxlade-Chamberlain au milieu de terrain, avec Roberto Firmino et Minamino à l’avant.

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, est allé avec près d’une équipe à pleine puissance pour son premier match en 10 jours, avec seulement trois changements par rapport à sa dernière sortie.

Vardy est revenu à l’avant avec son partenaire Patson Daka, avec également Boubakary Soumare et Ricardo Pereira.

Leicester a pris l’avantage après seulement 10 minutes et ce n’était pas une surprise de voir Vardy sur la feuille de match.

L’attaquant des Foxes a marqué son neuvième but en 14 apparitions contre Liverpool après que les hôtes ont donné le ballon lors de la contre-attaque. Le gardien Caoimhin Kelleher a mis la main sur le tir mais n’a pas pu le retenir.

En quelques minutes, Vardy avait doublé son score avec un effort latéral du pied à bout portant.

Daka avait défoncé le gauche et isolé Koumetio avant de centrer pour que son partenaire de frappe se transforme.

Liverpool a répondu avec un but d’Alex Oxlade-Chamberlain à la 19e minute.

Une fusée de James Maddison

Le long centre de Kostas Tsimikas a été repoussé par Neco Williams et Roberto Firmino l’a abattu avant de le licencier pour que le milieu de terrain rentre à la maison.

Les buts ont continué à affluer et Maddison a redonné l’avantage de deux buts à Leicester avec une frappe féroce et plongeante de 25 mètres juste après la demi-heure.

Changements à la mi-temps

James Milner, Diogo Jota et Ibrahima Konate ont tous été présentés à la mi-temps, Koumetio, Morton et Conor Bradley faisant place.

C’est cependant Leicester qui a presque augmenté son avance lorsque Kiernan Dewsbury-Hall a été nourri par Wilfried Ndidi. Il s’est enfoncé profondément dans le territoire de Liverpool avant de voir son tir renversé par Kelleher.

Minamino a ensuite fait une pause sur la gauche et a traversé pour Firmino, mais il a retardé et Caglar Soyuncu s’est glissé pour bloquer son effort. C’était la dernière action de Soyuncu alors qu’il boitait et a été remplacé par Jannik Vestergaard.

Jota martèle la maison

Jordan Henderson a ensuite laissé la place à Naby Keita pour les hôtes alors qu’ils cherchaient à revenir dans le match nul. Et ils se sont rapprochés à la 68e minute. Jota a couru sur la passe de Minamino pour marteler le ballon devant Kasper Schmeichel.

Et à peine quatre minutes plus tard, Tsimikas a frappé une volée d’un corner, mais elle a été bloquée par Vestergaard. L’arrière gauche a obtenu une deuxième morsure, seulement pour que Vestergaard le bloque à nouveau.

Oxlade-Chamberlain a ensuite fait exploser le ballon par-dessus le ballon après que le ballon lui soit tombé après un bon travail de Jota.

Puis une brillante passe d’Oxlade-Chamberlain a choisi Firmino. Il a bien fait de le contrôler au départ avant qu’une touche lâche ne permette à Schmeichel de le dégager.

Après 82 minutes de jeu, Schmeichel a réagi brillamment pour repousser une tête de Jota après que le tir de Keita ait été sauvé.

Et avec cinq minutes de temps d’arrêt joués, Minamino a frappé pour égaliser à 3-3 et porter le match aux tirs au but.

Le centre de Milner l’a trouvé au bord de la surface et il a trouvé le corner avec une belle finition.

Des pénalités ont suivi, Jota ayant le dernier mot.

