La CBDC des Caraïbes orientales s’étend à deux autres pays

La Banque centrale des Caraïbes orientales (ECCB) a étendu sa CBDC (DCash) à deux autres pays du Commonwealth : la Dominique et Montserrat. Désormais, la version numérique du dollar CE a été mise en œuvre dans sept des huit pays membres de l’ECCU.

Le dollar des Caraïbes orientales (EC $) est la monnaie utilisée par les membres de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS), et un projet pilote d’une banque centrale a mis en œuvre le DCash en tant que version numérique de la monnaie pouvant être envoyée et reçue via une application gratuite pour les utilisateurs de tout pays des Caraïbes orientales qui a lancé la CBDC. Pendant la période pilote, les transactions sont traitées sans frais de transfert.

Le gouverneur de l’ECCB, Timothy NJ Antoine, a déclaré que « le système de paiement devrait fonctionner pour tout le monde, à l’exception des acteurs illicites », et que DCash « devrait fonctionner pour les petits États et les petites entreprises ». Antoine a justifié l’existence d’une CBDC des Caraïbes orientales comme un pas en avant dans la numérisation de l’économie, notant que les méthodes de paiement actuelles sont « trop ​​lentes et trop chères ».

Les utilisateurs n’ont pas besoin d’un compte bancaire pour accéder ou utiliser la monnaie numérique, car la banque déclare que ses principaux objectifs sont « l’efficacité du système de paiement, l’inclusion financière des populations non bancarisées et non bancarisées, et une plus grande résilience et compétitivité dans l’ECCU « .

Tous ces objectifs visent à stimuler la croissance économique, mais en fin de compte, à faire avancer notre programme de transformation socio-économique pour la prospérité partagée des peuples de notre Union monétaire. … Nous pensons que pour ce faire, nous devons transformer la région, et DCash est un instrument important dans ce qui est vraiment la plus grande conversation sur la construction d’une économie numérique pour notre Union monétaire,

Comment les Caraïbes peuvent bénéficier des CBDC

Outre les problèmes géographiques liés aux paiements transfrontaliers auxquels les îles des Caraïbes orientales sont confrontées depuis des années, l’Amérique latine et les Caraïbes sont la deuxième région du monde la plus exposée aux catastrophes naturelles, selon une étude. Dans certains cas, les dégâts ont atteint 90% équivalent au PIB de certains pays.

Les ouragans et les inondations peuvent dominer près de la moitié de l’année dans les Caraïbes et la plupart de ces pays ont une capacité limitée pour y faire face. L’époque du COVID et du changement climatique les a rendus encore plus vulnérables.

De nombreuses implications économiques et sociales découlent de ces événements et l’une d’entre elles est qu’au milieu d’une catastrophe naturelle, une partie importante de la population ne peut pas atteindre les banques pour accéder à l’argent, ce qui génère encore plus de vulnérabilités.

Les enthousiastes ont affirmé que les CBDC comme le dollar des Bahamas et le Dcash de l’ECCB pourraient offrir une solution viable en rendant l’argent plus accessible dès que les utilisateurs peuvent accéder aux plateformes pendant les périodes de crise, offrant ainsi des aides financières plus rapides.

Plusieurs petits pays ont constaté un besoin accru de s’orienter vers la numérisation. Le projet DCash est devenu la première union monétaire à utiliser une CBDC et vise à réduire de 50 % l’utilisation d’espèces physiques d’ici 2025. Le projet pilote de douze mois en cours a commencé en mars 2021 et devrait « évaluer la faisabilité d’un lancement auprès des huit membres. des pays « .

