La CBDC e-CNY de la Chine, une étape certaine pour internationaliser l’utilisation du renminbi ⋆ Crypto new media

La banque centrale chinoise tient à internationaliser l’utilisation de la monnaie nationale Renminbi (RMB) sur le marché international, et sa monnaie numérique de banque centrale est une étape clé dans cette direction. La PBoC est convaincue que la promotion de l’utilisation de l’e-CNY fera du RMB la troisième devise mondiale en termes de commerce, de règlements et de réserves internationales.

Selon le tracker RMB de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), le RMB détient une part de 2,46% dans les paiements mondiaux et conserve sa position de cinquième devise la plus active. La « valeur des paiements en RMB en juin a bondi de 65,51 % par rapport au niveau de mai », rapporte le média d’État China.org.

Exploiter le marché du commerce électronique transfrontalier

La monnaie numérique de la banque centrale chinoise Digital Renminbi (e-CNY) subit actuellement plusieurs tests. Tu Yonghong, directeur adjoint de l’Institut monétaire international (IMI), estime que le commerce électronique transfrontalier pourrait changer la donne pour l’utilisation de l’e-CNY. C’est parce qu’il est “naturel et particulièrement facile à accepter”, a-t-il ajouté.

D’autres experts estiment que l’utilisation de l’e-CNY contribuera également à réformer le système monétaire international tout en internationalisant simultanément l’utilisation du renminbi. La première utilisation pratique à grande échelle de l’e-CNY pourrait avoir lieu lors des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin.

La banque centrale chinoise travaille sur cette idée depuis longtemps. Cependant, trois sénateurs américains ont récemment soulevé une objection à une telle décision, affirmant qu’elle peut mettre en péril la vie privée et la sécurité de ses athlètes. Il est clair que l’utilisation internationale de l’e-CNY nécessitera un consensus de la communauté mondiale. Ainsi, la PBoC s’engage activement dans la communication.

La PBoC a également confirmé qu’elle explorerait activement des programmes de paiement pilotes transfrontaliers utilisant l’e-CNY. Ainsi, elle travaillera avec d’autres banques centrales et autorités monétaires pour mettre en place des accords de change et une coopération réglementaire.

L’objectif de la Chine est clair car elle cherche à réduire la dépendance vis-à-vis du dollar américain. En outre, il vise à prendre les devants en matière d’utilisation de la monnaie numérique sur les marchés mondiaux.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.

