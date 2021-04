La CBDT publie une procédure et des lignes directrices pour la soumission de l’état des transactions financières pour les dividendes et les intérêts créditeurs

Les directives pour la préparation et la soumission des informations sur l’état des transactions financières ont été publiées par la CBDT.

Aux fins du préremplissage de la déclaration de revenus, CBDT a émis une notification pour inclure la déclaration des informations relatives aux revenus de dividendes. L’article 285BA de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 et la règle 114E exigent que les déclarants spécifiés fournissent un état des transactions financières (SFT). La nouvelle sous-règle 5A de la règle 114E précise que les informations doivent être fournies sous la forme prescrite. L’état des opérations financières doit être fourni au plus tard le 31 mai, immédiatement après l’exercice au cours duquel l’opération est enregistrée ou enregistrée.

Les directives pour la préparation et la soumission des informations sur l’état des transactions financières (SFT) et la structure des données et les règles de validation ont été publiées par la CBDT. Les entités déclarantes sont tenues de préparer le fichier de données dans le format prescrit à partir de leur système interne. Un utilitaire de préparation de rapport basé sur Excel a également été fourni pour aider les petites entités déclarantes à préparer le fichier de données.

Il est conseillé aux entités déclarantes telles que les banques de fournir aux contribuables des informations sur les revenus de dividendes et les revenus d’intérêts déclarés au service des impôts sur le revenu, ce qui leur permettra de rapprocher les informations affichées dans le document d’information annuel (SIA) (formulaire 26AS).

Dans le cas où la personne / entité déclarante découvre ou découvre une inexactitude dans les informations fournies dans la déclaration ou si les défauts ont été communiqués à la personne / entité déclarante, il est tenu de supprimer les défauts en soumettant une déclaration de correction / suppression.

La personne / entité déclarante est tenue de documenter et de mettre en œuvre des politiques et des procédures de sécurité de l’information appropriées avec des rôles et des responsabilités clairement définis pour assurer la sécurité des informations soumises et des informations / documents connexes. La personne / entité déclarante est également tenue de documenter et de mettre en œuvre des politiques et des procédures d’archivage et de récupération appropriées avec des rôles et des responsabilités clairement définis pour garantir que les informations soumises et les informations / documents connexes sont disponibles rapidement aux autorités compétentes.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.