La CBF hausse le ton et pointe du doigt l’Argentine

09/07/2021 à 20h30 CEST

La CBF et l’AFA ont mis en place leur appareil judiciaire respectif préparer et envoyer, avant dimanche, à la Commission de Discipline de la FIFA toute sa défense sur la suspension embarrassante de Brésil-Argentine de la qualification pour Qatar 2022.

Et, les trois points se jouant désormais dans un bureau zurichois, la Confederaçao est partie le ton conciliant et a ensuite joué l’attaque, s’exonérant de toute responsabilité pour l’interruption du superclassique et soulignant qu’il s’était strictement conformé à toutes les procédures en tant qu’hôte. En ce sens, par une déclaration publique, La Confederaçao fait remarquer qu’elle a signalé à trois reprises (le 5 juillet, le 11 août et le 2 septembre) à son homologue argentin les lois sanitaires en vigueur au Brésil.

Dans la même note, la CBF indique avoir participé, la veille de la réunion, à une réunion avec les autorités sanitaires locales, l’AFA et la Conmebol où La délégation argentine a été révélée que les quatre joueurs de Premier League devaient être mis en quarantaine. Cette information contredit les déclarations de Leo Messi et du coach, Lionel scaloni, après la suspension du match, lorsqu’ils ont déclaré que personne ne leur avait dit que le quatuor « anglais » ne pouvait pas jouer.

La ligne de défense de l’AFA s’articulera autour du fait que, tout au long de leur séjour sur le territoire brésilien, la délégation a suivi les protocoles sanitaires déterminés par la Conmebol. L’instance argentine souligne que le strict respect des règles leur a permis d’inscrire les quatre joueurs qui agissent en Premier ministre dans les minutes.

Les dirigeants argentins considèrent que l’Albiceleste a été isolé dans les vestiaires car l’arbitre a suspendu le match pour cause de force majeure. Et ils montrent leur optimisme face à la résolution de la FIFA.