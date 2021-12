La CBI arrête 11 personnes dans le cadre d’une arnaque à l’investissement de 60 000 crores de roupies liée au groupe Pearls

Le CBI avait arrêté Nirmal Singh Bhangoo, CMD de Pearls Golden Forest Ltd (PGF) et ancien président de Pearls Australasia Pty Limited.

La CBI a arrêté 11 personnes dans le cadre d’une arnaque à l’investissement d’environ 60 000 crores de roupies prétendument dirigée par le groupe Pearls, ont annoncé jeudi des responsables.

Les arrestations ont été effectuées entre autres à Delhi, Chandigarh, Kolkata et Bhubaneswar, a indiqué la CBI dans un communiqué.

Selon l’agence d’enquête, l’affaire concerne la collecte présumée d’environ 60 000 crores de roupies auprès d’environ 5,5 crores d’investisseurs à travers le pays en exploitant différents programmes d’investissement, sans aucune approbation légale et dans le but de duper les investisseurs.

« Il a été allégué que les accusés arrêtés étaient les co-conspirateurs de cette escroquerie, qui ont aidé le principal accusé et d’autres à exploiter illégalement des programmes d’investissement pour gagner de l’argent rapidement et facilement », a déclaré le porte-parole de la CBI, RC Joshi.

Ils ont incité les gens à investir dans de tels programmes qui offraient des rendements lucratifs et ont par la suite aidé le principal accusé et d’autres à détourner ces fonds par des moyens douteux avec un motif de détournement, a-t-il déclaré.

Parmi les personnes arrêtées figurent les dirigeants du groupe Pearls Chander Bhushan Dhillon, Prem Seth, Manmohan Kamal Mahajan, Mohanlal Sehajpal et Kanwaljit Singh Toor, ont indiqué des responsables.

Les hommes d’affaires Praveen Kumar Agarwal, Mannoj Kumar Jain, Akash Agarwal, Anil Kumar Khemka Subhash Agarwal et Rajesh Agarwal ont également été arrêtés à Delhi, Chandigarh, Kolkata, Bhubaneshwar, etc.

Ils ont été présentés jeudi devant un tribunal spécial qui a envoyé huit d’entre eux en détention par le CBI tandis que les trois autres ont été placés en détention judiciaire.

Le CBI avait arrêté Nirmal Singh Bhangoo, CMD de Pearls Golden Forest Ltd (PGF) et ancien président de Pearls Australasia Pty Limited, ainsi que Sukhdev Singh, MD et promoteur-directeur de Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL), Gurmeet Singh, directeur Directeur (Finances) et Subrata Bhattacharya, ED au PGF/PACL le 8 janvier 2016.

« Pour enquêter sur le rôle d’autres accusés/suspects dans cette escroquerie financière de plusieurs milliers de crores, qui avait nui aux intérêts de millions d’investisseurs, une enquête plus approfondie sur l’affaire a été poursuivie », a déclaré Joshi.

L’enquête a également révélé que les accusés avaient détourné frauduleusement les fonds présumés collectés sous l’égide d’une société privée basée à Jaipur pour de prétendus investissements dans des sociétés australiennes. Il a été allégué qu’environ 132,99 millions de dollars australiens (environ) auraient été détournés vers des sociétés australiennes, a-t-il déclaré.

