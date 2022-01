La CCI ordonne une enquête contre Google pour usage présumé de position dominante

Il a déclaré que plus de 50% du trafic total sur les sites d’actualités est acheminé via Google et, étant l’acteur dominant, Google, grâce à ses algorithmes, détermine quel site d’actualités est découvert via la recherche.

Le régulateur du commerce équitable CCI a ordonné vendredi une enquête contre Google pour ses allégations d’abus de position dominante. « Au vu de l’analyse qui précède, en résumé, la Commission considère à première vue que Google a enfreint les dispositions de l’article 4 de la loi », selon l’ordonnance de la Commission indienne de la concurrence (CCI). L’article 4 de la Loi de 2002 sur la concurrence porte sur l’abus de position dominante. L’ordonnance fait suite à une plainte déposée par la Digital News Publishers Association.

Le régulateur a demandé à son bras d’enquête, le directeur général (DG), d’ouvrir une enquête sur l’affaire et de soumettre le rapport d’enquête dans les 60 jours. L’Association a déclaré que la majorité du trafic sur les sites Web d’actualités provenait des moteurs de recherche en ligne et que Google serait le moteur de recherche le plus dominant.

Il a déclaré que plus de 50% du trafic total sur les sites d’actualités est acheminé via Google et, étant l’acteur dominant, Google, grâce à ses algorithmes, détermine quel site d’actualités est découvert via la recherche. Par ailleurs, Google est l’acteur majeur de l’espace publicitaire numérique et il décide unilatéralement du montant à payer aux éditeurs pour les contenus créés par eux, ainsi que les conditions dans lesquelles les montants précités doivent être payés.

Il a en outre déclaré que les membres de l’Association devaient subir une perte de revenus publicitaires et l’incapacité de négocier une part équitable dans la chaîne de valeur de la diffusion des informations, malgré le travail et la génération d’informations crédibles.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.