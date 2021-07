La CCI rejette les allégations de violations des règles antitrust contre Uber

Uber a justifié que les remises et les incitations offertes par l’entreprise font partie de la stratégie globale d’expansion du réseau.

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a rejeté les allégations de violations des règles antitrust portées contre Uber par l’agrégateur de taxis Meru. Selon la récente ordonnance émise par le régulateur de la concurrence, Meru avait allégué qu’Uber proposait des trajets à bas prix aux clients ainsi que des incitations élevées à ses chauffeurs et que cette décision visait à éliminer la concurrence. En dehors de cela, Meru a allégué qu’Uber avait également conclu un accord exclusif avec ses chauffeurs qui les empêchait de travailler avec d’autres opérateurs de taxi. « L’informateur (Meru) a allégué qu’en raison de sa position dominante, le groupe Uber avait adopté certaines pratiques abusives », lit-on dans l’ordonnance de la CCI.

Cependant, compte tenu des déclarations d’Uber lors des enquêtes, CCI a décidé de rejeter les allégations formulées par Meru.

La Commission a déclaré avoir longuement délibéré sur la pertinence des effets de réseau ainsi que sur le rôle des incitations et des remises au sein du marché. Comme Meru a allégué qu’Uber et Ola appliquaient une stratégie de tarification inférieure aux coûts et que leurs stratégies de tarification ne reposaient pas sur des gains d’efficacité, Uber a justifié le fait que les remises et les incitations offertes par la société faisaient partie de la stratégie globale d’expansion du réseau. “Étant donné qu’un agrégateur de taxis est en concurrence sur le marché en cause sur le réseau et que son efficacité opérationnelle est directement proportionnelle à la force du réseau dont il dispose, il peut être contre-productif pour un régulateur antitrust d’intervenir dans un tel cas”, a déclaré CCI.

Uber a en outre déclaré que l’idée d’offrir des incitations à ses chauffeurs partenaires visait à obtenir une échelle minimale viable qui garantira que les chauffeurs sont disponibles sur le réseau de l’entreprise et acceptent les trajets. L’entreprise a également soumis le système de notation d’acceptation qui est applicable au moment où un chauffeur-partenaire est en ligne. Cela, selon Uber, garantit que le système d’acceptation des courses est efficace et qu’aucun client n’a à souffrir d’annulations répétées. Le régulateur de la concurrence a trouvé du mérite dans les déclarations et la documentation soumises par Uber sur son mécanisme de notation.

En dehors de cela, CCI a déclaré qu’Ola s’était développé sur le marché avec une part presque équivalente à celle d’Uber. Par conséquent, toutes les contraintes concurrentielles posées par Ola et Uber l’emporteront l’une sur l’autre. De plus, les incitations offertes par Uber ne satisfaisaient pas au « test juridique » d’un accord d’exclusion qui « entraînerait un effet défavorable appréciable sur la concurrence ».

