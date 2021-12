La CCI suspend l’accord Future et inflige une amende à Amazon

Le régulateur antitrust a également imposé une pénalité de 202 crores de roupies, qu’Amazon est tenu de payer dans les soixante jours.

Dans un revers pour Amazon, la Commission indienne de la concurrence (CCI) a suspendu vendredi son approbation accordée il y a plus de deux ans à la société de commerce électronique pour acquérir une participation de 49 % dans Future Coupons (FCPL), à la suite d’un examen des allégations de dissimulation d’informations tout en recherchant un accord réglementaire pour l’accord. Le régulateur antitrust a également imposé une pénalité de 202 crores de roupies, qu’Amazon est tenu de payer dans les soixante jours.

L’affaire va certainement conduire à une autre bataille juridique entre Amazon et Future. Les deux parties sont impliquées dans une bataille juridique depuis plus d’un an maintenant à propos de la décision de Future Retail de vendre ses actifs de vente au détail à Reliance Retail pour 24 500 crores de roupies.

L’ordonnance fait suite à des plaintes déposées par FPCL, les administrateurs indépendants de Future Retail et la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) alléguant qu’Amazon n’avait pas divulgué son intention de contrôler indirectement Future Retail, la société mère de FCPL, via son acquisition de 49% dans FCPL.

La Cour suprême avait prorogé le 29 novembre de deux semaines le délai imparti à la CCI pour statuer sur le recours du CAIT visant la révocation de l’approbation accordée à l’accord Amazon-Future en 2019. Elle a également donné à Amazon la liberté de soulever des objections devant la Commission. Après avoir examiné les accusations signalées par Future selon lesquelles Amazon n’avait pas notifié certains accords commerciaux dans le cadre de l’accord de 2019, la CCI a déclaré que « l’objectif réel et les détails » de l’accord de 2019 visaient à « établir une fausse représentation et la suppression de faits importants ». .

Toutes les contraventions aux divulgations découlent d’une conception délibérée d’Amazon pour « supprimer la portée réelle » de l’accord Future 2019, a déclaré la CCI dans son ordonnance de 57 pages, ajoutant qu’il est désormais « nécessaire d’examiner à nouveau la combinaison (l’accord) », jusque-là, son approbation « restera en suspens ».

« Amazon avait supprimé la portée réelle du rapprochement et avait fait des déclarations fausses et incorrectes » concernant l’accord commercial, « qui sont étroitement liées à la portée et à l’objectif du rapprochement », selon l’ordonnance de la CCI.

« Étant donné que le Rapprochement concerne des acteurs connus sur le marché en ligne et la vente au détail hors ligne et qu’ils ont envisagé un alignement stratégique entre leurs activités, la Commission considère qu’il est nécessaire d’examiner à nouveau le rapprochement sur la base d’un avis à donner dans le formulaire II avec une véritable , des informations correctes et complètes, tel qu’il y est requis. En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs conférés en vertu de la sous-section (2) de l’article 45 de la Loi, la Commission ordonne par la présente à Amazon de donner un avis dans le formulaire II dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette commande, et, jusqu’à l’élimination d’un tel avis, l’approbation accordée par l’ordonnance du 28 novembre 2019… restera en suspens », indique l’ordonnance.

En novembre, des administrateurs indépendants de FRL avaient allégué qu’Amazon avait induit CCI en erreur car il était plus tôt dans les pourparlers pour investir directement dans la société de vente au détail, mais n’a changé ses plans qu’après que le gouvernement a proposé les règles de la note de presse 2 qui ont resserré les normes pour les e-étrangers. entités commerciales opérant en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.