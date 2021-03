La CDU se démène pour un nouveau candidat alors que le parti est parti avec «seulement deux options» pour remplacer Merkel | Monde | Nouvelles

Angela Merkel, qui ne fera pas campagne en septembre, a subi deux défaites manifestes aux élections nationales, souvent considérées comme un indicateur de succès politique lors du vote fédéral plus important. Dans les États du sud du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat, la CDU a perdu respectivement face aux Verts et aux sociaux-démocrates (SPD). Cela survient alors que le gouvernement allemand a été critiqué pour la gestion de la pandémie et que le successeur de Merkel, Armin Laschet, divise l’opinion parmi le public et au sein de son parti politique.

Dans le Bade-Wurtemberg, les sondages à la sortie des sondages placent les Verts à 37,2% et la CDU à 24%. En Rhénanie-Palatinat, le SPD a mené avec 36,1%, la CDU obtenant 27,1% des voix. Le journaliste d’Al Jazeera, Dominic Kane, s’est entretenu avec le politologue Konstantin Voessing des ramifications des élections locales. M. Voessing a déclaré: «Il ne s’agit pas seulement des États, il s’agit du sentiment [the whole country has] cela représente quelque chose.

«Cela nous donne un bon aperçu de la situation de l’électorat allemand.» La secrétaire générale de la CDU a commenté la baisse du soutien et la frustration envers Merkel et son parti. Il a déclaré: «Nous constatons que la population est de plus en plus insatisfaite et manque également de compréhension de la gestion des coronavirus. «L’impatience des gens grandit, ce que je peux comprendre personnellement.