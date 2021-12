La CE annule le projet de Sánchez de baisser le prix de l’électricité

10/12/2021 à 08:41 CET

David Page

Depuis des mois, l’Espagne fait pression sur la Commission européenne pour qu’elle promeuve des mesures de grande envergure pour freiner la soulèvement de prix de l’électricité. Le gouvernement de Pedro Sánchez a réussi à faire front commun avec la France, l’Italie, la Grèce et la Roumanie afin que Bruxelles et le reste des pays de la Union européenne ne vous contentez pas de prendre des mesures à court terme pour amortir l’impact des augmentations de l’électricité et du gaz dans la recette que paient les familles et les entreprises, et qu’elles lancent des réformes structurelles des marchés de l’énergie pour éviter leur volatilité dès maintenant et durablement.

La pression de l’Espagne n’a eu aucun effet et n’a fini par provoquer que une collision frontale avec la Commission européenne et avec un groupe d’États membres dirigé par l’Allemagne et les pays nordiques. Tant Bruxelles que ces autres pays dits « frugaux » ou « faucons » rejettent la réforme du marché de l’électricité proposée par le gouvernement espagnol et ne soutiennent que les mesures d’atténuation des effets d’une augmentation des prix qu’ils jugent temporaire et qui prendra fin au printemps prochain.

Tant le président Pedro Sanchez Alors que sa vice-présidente Teresa Ribera – sporadiquement également vice-présidente Nadia Calviño – a lancé une campagne de pression dans l’Union européenne à la fin de l’été, exigeant des réformes majeures du marché de gros de l’électricité pour empêcher la flambée des prix du gaz de contaminer inévitablement la facture d’électricité. l’électricité et de sorte que les bas prix de la production d’énergies renouvelables étaient perceptibles dans la facture.

Rejet forcé

Mais la Commission européenne a décidé de fermer complètement la porte à cette réforme et défend le système marginaliste du marché de l’électricité – selon lequel la source d’énergie la plus chère qui entre sur le marché fixe le prix de toutes les autres – désormais en vigueur dans le marché européen de l’électricité marchés. « Nous avons des idées très claires et nous ne ferons aucune revue de la Vente en gros système électrique& rdquor;, disent des sources de l’exécutif communautaire.

« Le mieux, c’est que les prix de gros soient fixés librement et que les gouvernements prennent des mesures pour que ces prix n’affectent pas sérieusement les consommateurs lorsqu’ils augmentent trop & rdquor; » a indiqué la Commission européenne. « Une chose est que le consommateur n’est pas impacté par la hausse du prix de gros et une autre chose est de vouloir intervenir sur le marché », soulignent-ils.

Le gouvernement espagnol est parti accumuler les coups dans sa croisade pour une réforme majeure du marché de l’électricité. Varapalos de la Commission européenne et des institutions techniques auxquelles l’exécutif communautaire a commandé des rapports pour étudier les propositions de l’Espagne et du front des pays méditerranéens. En fait, Bruxelles justifie son rejet en s’appuyant sur le rapport préliminaire qu’elle a commandé à l’Agence de coopération des régulateurs européens de l’énergie (ACER) sur le système marginaliste de fixation des prix de l’électricité et qui est devenu une défense de fer du modèle actuel.

Les régulateurs européens ont averti que les propositions de l’Espagne, telles que l’établissement de prix plafonds maximum ou l’utilisation de prix moyens pour chacune des technologies de production d’électricité, pourraient mettre la sécurité d’approvisionnement en danger en raison de la fermeture d’usines qui laisseraient leur rentabilité ou décourager les investissements dans les nouvelles énergies renouvelables. L’ACER prépare un autre rapport plus approfondi sur le sujet qu’elle entend publier en avril prochain.

Aides d’État aux compagnies d’électricité

Bruxelles souligne que la proposition de l’Espagne de fixer les prix de l’électricité « cela obligerait certains producteurs à vendre en dessous de leurs coûts, ils devraient donc fermer ou indemniser ces entreprises avec des aides d’État& rdquor ;, indiquent les mêmes sources « Voulons-nous un marché de l’électricité avec des entreprises qui reçoivent des aides d’État ou un marché de l’électricité dans lequel tout le monde est en concurrence et le consommateur paie les coûts de production? Il est plus juste que le consommateur d’énergie paie les coûts que les contribuables paient des aides d’État aux compagnies d’électricité & rdquor ;.

Le gouvernement espagnol défend l’ouverture d’une analyse approfondie du fonctionnement du marché de l’électricité pour entreprendre des réformes qui garantissent la protection des consommateurs face aux fortes hausses de prix et de mettre en évidence les bénéfices de la transition énergétique, reflétant la baisse des coûts réels des énergies renouvelables dans le prix final. Le vice-président Ribera a proposé d’ouvrir une consultation avec tous les agents impliqués au cours des six prochains mois pour identifier les réformes concrètes nécessaires pour promouvoir les objectifs climatiques et énergétiques et pour freiner la volatilité des prix. Une analyse que la Commission européenne n’entend pas ouvrir ou endosser.

En pleine spirale de la hausse des prix de l’électricité et du gaz, Bruxelles s’est pratiquement limitée jusqu’à présent à rappeler les mesures que les États membres peuvent prendre pour atténuer l’impact des hausses de prix sur les logements et les entreprises. Il s’est contenté de recenser les mesures possibles qui étaient déjà adoptées dans la plupart des pays, limitant l’action des gouvernements à la seule aides directes aux consommateurs vulnérables, réductions d’impôts et remises sélectives ou aides aux entreprises concernées. Une liste d’outils qui énervé le gouvernement espagnol, qui les a sévèrement critiqués comme insuffisants et incohérents face à la situation exceptionnelle des marchés de l’énergie.

Bruxelles reste cependant disposée à étudier d’autres revendications du gouvernement espagnol. Des sources de la Commission suggèrent que la semaine prochaine, elles s’ouvriront pour soutenir «une sorte de mesures & rdquor; sur la achat en commun de gaz par plusieurs pays européens imiter l’expérience des vaccins contre le Covid ou renforcer la réserves stratégiques de gaz continental tel que proposé par l’Espagne.