La CE s’inquiète en tant que militants vedettes, les dirigeants ne portent pas de masques lorsqu’ils font campagne

Au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus, la Commission électorale a signalé vendredi des cas de militants vedettes et de dirigeants politiques ne portant pas de masques pendant leur campagne, et leur a demandé de suivre avec le plus grand sérieux les directives sur le comportement approprié au COVID émises par elle l’année dernière.

Dans une lettre adressée aux dirigeants de tous les partis politiques reconnus, le groupe de vote a déclaré: «Il est bien connu que ces dernières semaines, les cas de COVID sont signalés en plus grand nombre. Cependant, des cas de réunions / campagnes électorales ont été portés à la connaissance de la commission, où les normes de distanciation sociale, le port de masques ont été bafouées au mépris des directives de la commission.

La lettre a souligné des cas de militants vedettes et de dirigeants politiques ou de candidats ne respectant pas les protocoles COVID-19, «y compris le non-port de masques eux-mêmes au stade ou pendant la campagne».

«Ce faisant, les partis politiques et les candidats s’exposent ainsi que le public participant à ces réunions électorales au grave danger de l’infection», indique la lettre.

En cas de manquement, la Commission électorale (CE) a déclaré qu’elle «n’hésiterait pas à interdire les réunions publiques, les rassemblements de candidats en défaut, de militants vedettes ou de dirigeants politiques sans autre référence».

Jeudi, la Haute Cour de Delhi avait sollicité la réponse de la commission et du gouvernement central sur l’utilisation des masques lors des campagnes électorales.

Alors que les sondages en trois phases dans l’Assam et les élections en une seule phase au Tamil Nadu, au Kerala et à Pondichéry sont terminés, cinq des huit phases doivent encore se tenir au Bengale occidental.

Le panel de sondage a déclaré qu’il avait pris «une vue sérieuse du laxisme» dans le respect des normes, en particulier ne pas porter de masques et ne pas maintenir la distanciation sociale des dirigeants politiques sur l’estrade ou sur scène.

Il a demandé aux parties de suivre ses directives avec le plus grand sérieux.

La lettre de deux pages indiquait qu’il était souhaitable que les dirigeants politiques et les candidats, qui ont le devoir de contrôler la propagation du COVID-19, démontrent par leur exemple personnel.

Ils doivent pousser tous leurs partisans au début d’un rassemblement, de réunions ou d’une campagne à porter des masques et à utiliser des désinfectants, et à mettre en place des mesures de contrôle des foules selon les normes de distanciation sociale, selon la lettre.

«On s’attend à ce que les partis politiques, les dirigeants, les militants, les candidats, les décideurs politiques existants ou en herbe soient les porteurs du flambeau de la campagne contre le COVID et, par conséquent, non seulement qu’ils donnent l’exemple en maintenant la distance sociale, en portant des masques et en suivant les protocoles prescrits, mais également en exhortant toutes les formations locales qui participent aux programmes à suivre les protocoles COVID », lit-on dans la lettre.

En octobre de l’année dernière, la CE avait sérieusement considéré la «violation totale» des normes de distanciation sociale pendant la campagne électorale et les dirigeants s’adressant aux réunions publiques sans porter de masques, au mépris total de ses directives d’août de l’année dernière publiées avant les élections à l’Assemblée du Bihar.

